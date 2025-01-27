Dolar
35.73
Euro
37.51
Altın
2,768.03
ETH/USDT
3,051.10
BTC/USDT
98,781.00
BIST 100
10,015.91
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

THY'den yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyası

Türk Hava Yolları (THY), yurt içi uçuşlarda 949 liradan başlayan fiyatlarla yolcularına seyahat fırsatı sunuyor.

Gökhan Yılmaz  | 27.01.2025 - Güncelleme : 27.01.2025
THY'den yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyası

İstanbul

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, yolcular, yurt içi uçuşları için 949 liradan başlayan fiyatlarla bugün ve yarın alabilecekleri biletlerle 12 Şubat-26 Mart'ta seyahat edebilecek.

Yolcular, k​​​​​​ampanyayla ilgili bilgilere THY'nin internet sitesinden ulaşabilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, yarın Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekibi, Grand Kartal Otel'de inceleme yaptı
Uzmanından fahiş fiyat uygulayan yangın tüpü satıcılarının ihbar edilmesi çağrısı
Kişisel verilere hukuka aykırı erişim sağlayan çeteye yönelik operasyon
İş yeri sahibi-kiracı anlaşmazlığı "kirada artış ve 2 yıl sonra tahliye" şartıyla çözüldü

Benzer haberler

THY'den yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyası

THY'den yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyası

THY 13 yıl sonra Suriye uçuşlarına yeniden başladı

Karayiplerin turizm cenneti Küba'ya Türklerin ilgisi artıyor

Antalya'da bazı turistik tesisler sömestir tatilinde başarılı öğrencileri ücretsiz ağırlayacak

Antalya'da bazı turistik tesisler sömestir tatilinde başarılı öğrencileri ücretsiz ağırlayacak
THY'nin Şam seferleri 23 Ocak'ta başlıyor

THY'nin Şam seferleri 23 Ocak'ta başlıyor
Erzincan'da öğrenciler doğayı korumak için 2 ayda yarım ton atık pil topladı

Erzincan'da öğrenciler doğayı korumak için 2 ayda yarım ton atık pil topladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet