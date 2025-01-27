THY'den yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyası
Türk Hava Yolları (THY), yurt içi uçuşlarda 949 liradan başlayan fiyatlarla yolcularına seyahat fırsatı sunuyor.
İstanbul
THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, yolcular, yurt içi uçuşları için 949 liradan başlayan fiyatlarla bugün ve yarın alabilecekleri biletlerle 12 Şubat-26 Mart'ta seyahat edebilecek.
Yolcular, kampanyayla ilgili bilgilere THY'nin internet sitesinden ulaşabilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.