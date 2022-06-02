Dolar
16.47
Euro
17.60
Altın
1,855.71
ETH/USDT
1,842.00
BTC/USDT
30,152.00
BIST 100
2,592.83
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
53. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması ve Ödül Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 53. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması ve Ödül Töreni'nde konuşuyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya’da düzenlenen "Muhtarlar ve Çiftçi Buluşması"nda konuşuyor
logo
Teknoloji

Çin, sürücüsüz araçlara hizmet vermesi planlanan Geely uydularını fırlattı

Çin'de otomotiv üreticisi Geely'nin sürücüsüz araçlara veri hizmeti sağlamak için tasarladığı uyduların ilk grubu, uzaya gönderildi.

Emre Aytekin   | 02.06.2022
Çin, sürücüsüz araçlara hizmet vermesi planlanan Geely uydularını fırlattı

Beijing

Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, "Geely-01" adı verilen 9 uydudan oluşan grup, Long March (Uzun Yürüyüş)-2C taşıyıcı roketiyle ülkenin güneybatısındaki Sıçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Takım uydu ağının parçasını oluşturması planlanan uyduların Yer Alçak Yörüngesi'ndeki belirlenen konuma yerleştiği bildirildi.

Uydu ağının, akıllı ve bağlantılı araçlara, uydu bağlantılı seyrüsefer ve iletişim hizmeti vermenin yanı sıra deniz çevresinin korunmasına yönelik veri sağlaması amaçlanıyor.

Uydularıyla 240 parçalık takım uydu ağı kurmayı planlayan şirket, 2025 yılına kadar 63 uyduyu yörüngeye yollamayı hedefliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sıfır Atık Projesiyle atıklardan 30 milyar lira ekonomik kazanç sağlandı
Terör örgütünün sözde yöneticilerinden Mehmet Doğan MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi
Sahte faturalarla devleti 400 milyon lira zarara uğratan suç örgütüne operasyon
Yurt dışı teşkilatlara yeni görevlendirmelere ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Benzer haberler

Çin, sürücüsüz araçlara hizmet vermesi planlanan Geely uydularını fırlattı

Çin, sürücüsüz araçlara hizmet vermesi planlanan Geely uydularını fırlattı

A Milli Kadın Voleybol Takımı ikinci maçında Çin'le karşılaşacak

Çin'in Sıçuan eyaletinde 6,1 büyüklüğünde deprem

Şanghay'da Kovid-19 nedeniyle uygulanan karantina sona erdi

Şanghay'da Kovid-19 nedeniyle uygulanan karantina sona erdi
Çin Dışişleri Bakanı Vang'a göre ABD'nin stratejisi cepheleşmeye götürüyor

Çin Dışişleri Bakanı Vang'a göre ABD'nin stratejisi cepheleşmeye götürüyor
Çin, Pasifik ada ülkeleri ile güvenlik iş birliğinde umduğunu bulamadı

Çin, Pasifik ada ülkeleri ile güvenlik iş birliğinde umduğunu bulamadı