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Teknoloji

Çin, "Şıyan" sınıfı deney ve gözlem uydusunu fırlattı

Çin, uydu teknolojisi testleri ve detaylı yer gözlemleri için tasarladığı "Şıyan" sınıfı uyduyu uzaya gönderdi.

Emre Aytekin  | 20.06.2023 - Güncelleme : 20.06.2023
Çin, "Şıyan" sınıfı deney ve gözlem uydusunu fırlattı

Pekin

Xinhua'nın haberine göre, Şıyan-25 uydusu, Long March-6 roketiyle Şaanşi eyaletindeki Tayyüen Uydu Merkezinden fırlatıldı.

Fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleşen uydunun, yer gözlem teknolojisi deneylerinde kullanılması planlanıyor.

Fırlatma, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 477'nci başarılı taşıma görevi oldu.

Adı Çince "deney" anlamına gelen Şıyan uyduları, yer gözlemlerinin yanı sıra uzay çevresinin izlenmesi ve yörünge teknolojilerinin test edilmesinde kullanılıyor.

Çin, Şıyan-24A ve Şıyan-24B uydularını 7 Haziran'da fırlatmıştı.

İlki 2004'te uzaya yollanan 32 Şıyan uydusu yörüngede aktif halde bulunuyor.

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