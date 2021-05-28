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Bilim Teknoloji

Büyük şehirlerdeki toplu taşıtlarda daha önce keşfedilmemiş binlerce virüs ve bakteri var

Bilim insanları, dünyanın birçok şehrindeki toplu taşıma araçlarından elde edilen numuneleri değerlendirerek daha önce keşfedilmemiş binlerce virüs ve bakteri tespit etti.

Şeyma Uzundere   | 28.05.2021
Büyük şehirlerdeki toplu taşıtlarda daha önce keşfedilmemiş binlerce virüs ve bakteri var

Ankara

New Scientist dergisinde yer alan habere göre, 900’den fazla bilim insanı ve gönüllü, dünya genelinde 60 şehirde toplu taşıma araçları üzerinden bir çalışma yürüttü.

Çalışma kapsamında, 2015-2017 yıllarında 60 şehirdeki toplu taşıma araçlarından alınan numuneler değerlendirildi.

Bilim insanları Londra’dan Sydney’e, Santiago’dan Tokyo’ya birçok şehrin toplu taşıma sistemlerinden elde edilen 4 bin 728 numuneyi laboratuvar ortamında inceledi.

Araştırma, şehirlerin mikrobik profillerinin, elde edilen bakteri ve virüslerin tür ve yoğunluğunun büyük farklılıklar gösterdiğini ortaya koydu.

Bunun yanı sıra metro ve otobüsler dahil birçok toplu taşıttan elde edilen örneklerde, 10 bin 928 virüsün ve 1302 bakterinin bugüne kadar keşfedilmediği belirlendi.

Öte yandan bilim insanları, mikropların, içinde yaşanılan ekosistemin bir parçası olduğunu ve bu durumun korku yaratmaması gerektiğini belirtti.

Araştırma, "Cell" dergisinde yayımlandı.

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