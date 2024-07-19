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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor.
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Teknoloji

BTK: Kesintilerin CrowdStrike ürününü kullanan kurum ve kuruluşlarda meydana geldiği tespit edildi

BTK'den küresel çapta yaşanan kesintilere ilişkin yapılan açıklamada, "Yaşanan aksaklığın siber saldırı kaynaklı olmadığı, kesintinin CrowdStrike ürününü kullanan kurum ve kuruluşlarda meydana geldiği tespit edildi." ifadeleri kullanıldı.

Mert Davut  | 19.07.2024 - Güncelleme : 19.07.2024
BTK: Kesintilerin CrowdStrike ürününü kullanan kurum ve kuruluşlarda meydana geldiği tespit edildi

Ankara

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), konuya ilişkin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, Windows işletim sistemi kullanan cihazlarda küresel çapta yaşanan kesintiye ilişkin inceleme yapıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Yaşanan aksaklığın siber saldırı kaynaklı olmadığı tespiti yapılmıştır. Söz konusu kesintinin CrowdStrike ürününü kullanan kurum ve kuruluşlarda meydana geldiği tespit edilmekle birlikte çözüm önerileri SİP platformu üzerinden tüm SOME'lerimiz ile paylaşılmıştır. Ülkemizin siber sınırlarını korumak için yerli ve milli ürünlerimizle 7 gün 24 saat aralıksız çalışmaya devam ediyoruz."

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