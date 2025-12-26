Dolar
42.88
Euro
50.66
Altın
4,526.30
ETH/USDT
2,982.10
BTC/USDT
89,012.00
BIST 100
11,274.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

Boğaziçi Üniversitesinde hermetik sızdırmaz mikro bataryalar geliştirilecek

Boğaziçi Üniversitesi, sağlık, savunma ve afet teknolojileri gibi kritik alanlarda kullanılmak üzere hermetik sızdırmaz mikro bataryalar geliştirmeyi amaçlıyor.

Hamdi Dindirek  | 26.12.2025 - Güncelleme : 26.12.2025
Boğaziçi Üniversitesinde hermetik sızdırmaz mikro bataryalar geliştirilecek Fotoğraf: Boğaziçi Üniversitesi

İstanbul

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ileri teknoloji ve mühendislik alanındaki araştırmalarına bir yenisini daha ekleyen Boğaziçi, Mikro Batarya Tasarım Projesi kapsamında, kredi kartı üzerindeki tümleşik devre kartından daha küçük boyutlarda, hermetik olarak sızdırmaz mikro bataryalar geliştirmeyi hedefliyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Nurullah Ateş, mikro bataryaların, güvenlik, uzun süreli çalışma ve mikro ölçekte entegrasyon ihtiyacının belirginleştiği alanlarda etkili bir çözüm potansiyeli taşıdığını belirtti.

Doç. Dr. Ateş, bu nedenle projede mikro bataryanın tasarımını merkeze aldıklarını aktararak, "Hermetik sızdırmazlık yaklaşımı sayesinde bataryanın çevreyle etkileşimini kontrol ederek özellikle tıbbi uygulamalarda kritik olan güvenlik ve kararlılık hedeflerini desteklemeyi amaçlıyoruz. Bu çok katmanlı AR-GE projesi, medikal teknolojilerden afet koşullarına ve savunma sanayine uzanan geniş bir kullanım alanı için yerli bir altyapı oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Mikro batarya tasarımına ilişkin çalışmalarıyla Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından "Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı (GEBİP) Ödülü"ne layık görülen Ateş, bunun sürdürdükleri araştırmaların bilimsel değerinin altını çizen anlamlı bir geri bildirim olduğunu kaydetti.

Ateş, mikro batarya tasarımı gibi disiplinler arası alanlarda, ekiplerin uzun soluklu ve titiz şekilde ilerlemesi gerektiğini, üniversitede oluşan araştırma ortamının zorlu problemlerin ele alınmasını mümkün kıldığını ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MİT'in siber casusluk operasyonunda kamu verilerine yetkisiz erişim sağlayan suç şebekesinin 4 üyesi gözaltına alındı
Bakan Tunç: (11. Yargı Paketi’ndeki Kovid-19 düzenlemesi) Bazı suçlar istisna tutuldu
PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye yönelik soruşturmada 21 şüpheliye tutuklama talebi
T-70 genel maksat helikopterlerinin 7'ncisi 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığına teslim edildi
Yılbaşı tedbirleri kapsamında düzenlenen "Huzur İstanbul" uygulamasında 979 kişi yakalandı

Benzer haberler

Boğaziçi Üniversitesinde hermetik sızdırmaz mikro bataryalar geliştirilecek

Boğaziçi Üniversitesinde hermetik sızdırmaz mikro bataryalar geliştirilecek

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet