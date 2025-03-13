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Teknoloji

Bilim insanları, kuantum ağları için tasarlanan ilk işletim sistemini geliştirdi

Bilim insanları, bilgiyi kuantum mekaniği ilkelerini kullanarak ileten kuantum ağları için tasarlanan ilk işletim sistemini geliştirdiklerini duyurdu.

Sercan İrkin  | 13.03.2025 - Güncelleme : 13.03.2025
Bilim insanları, kuantum ağları için tasarlanan ilk işletim sistemini geliştirdi

İstanbul

Science Daily'nin haberine göre, Avrupa merkezli Kuantum İnternet Birliği'nden (QIA) bilim insanları, kuantum ağlarının teorik kavram olmaktan çıkarılarak internetin geleceğinde devrim yaratabilecek teknolojiye dönüştürülmesi yönünde önemli ilerleme kaydetti.

Bilim insanları, verilerin kuantum kurallarıyla şifrelenmesi sayesinde daha güvenli iletişim imkanı sunan kuantum ağları için "QNodeOS" adını verdikleri ilk işletim sistemini geliştirdi.

Bu işletim sistemi sayesinde bilgisayar programcılarının, kuantum donanımının karmaşıklığına takılmadan, daha hızlı ve kolay şekilde kuantum ağ uygulamaları geliştirebileceğini ifade eden bilim insanları, bunun, kuantum teknolojisinin topluma yayılmasının önünü açabileceğini belirtti.

Bilim insanları, kuantum ağlarının farklı noktalarda bağımsız çalışan uygulamalar gerektirmesine rağmen QNodeOS'un çeşitli donanım türleriyle uyumlu olduğunu vurguladı.

Kuantum ağ teknolojisinin gelişimini hızlandırmak isteyen bilim insanları, QNodeOS'u daha fazla araştırmacıya açmayı planladıklarını vurguladı.

Çalışmayla ilgili makale "Nature" dergisinde yayımlandı.

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