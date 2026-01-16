Dolar
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, futbol A takımı forma sırt sponsorluğuna ilişkin Tüpraş Stadı'nda düzenlenen imza törenine katılıyor.
logo
Teknoloji

Bilim insanları, Antarktika'nın buzul altı yapısının "en detaylı haritası"nı oluşturdu

Bilim insanları, Antarktika'nın buzul altı yapısının "en detaylı haritası"nı oluşturarak, kıtanın topoğrafyasına ilişkin ayrıntıları gün yüzüne çıkardı.

Irmak Akcan  | 16.01.2026 - Güncelleme : 16.01.2026
Bilim insanları, Antarktika'nın buzul altı yapısının "en detaylı haritası"nı oluşturdu

Ankara

Ankara

İngiltere'deki Edinburgh Üniversitesi ve Fransa'daki Çevre Jeobilimleri Enstitüsü'nden araştırmacılar, buz yüzeyinin ayrıntılı uydu gözlemlerini ve buz akışının fiziğini kullanarak buzun altında bulunan topografyayı tahmin eden "Buz Akışı Pertürbasyon Analizi" (IFPA) adlı bir modelleme tekniği ile Antarktika'nın yeni bir haritasını oluşturdu.

Antarktika'nın buz altı topografyasının şimdiye kadarki en ayrıntılı haritasını oluşturan araştırmacılar, dağ drenaj sistemleriyle bağlantılı olabilecek dik kenarlı kanallardan, Dünya'nın başka yerlerindeki U şeklindeki buzul vadilerini andıran derin vadilere kadar, daha önce bilinmeyen veya yeterince incelenememiş jeolojik özellikler keşfetti.

Bu tür haritalar, kıtanın üzerindeki buzun nasıl hareket ettiğini incelemeye yardımcı olurken, Antarktika'daki buzulların küresel deniz seviyesinin yükselmesine nasıl etki edebileceği konusunda da bilgi verebiliyor.

Öte yandan, oluşturulan harita ile yaklaşık 2 ila 30 kilometre arasındaki özellikler daha önce görülmemiş detaylarla modellenirken, daha küçük yer şekilleri modelleme kapsamı dışında kalıyor.

Araştırma ekibi tarafından oluşturulan makalede, "Antarktika'nın buzul altı manzarasını gösteren IFPA haritamız, Antarktika'nın buzul altı topoğrafyası hakkında çok ayrıntılı bilgilerin, özellikle jeofizik araştırmalardan elde edilen buz kalınlığı gözlemleriyle birleştirildiğinde, buz yüzeyinin uydu gözlemlerinden elde edilebileceğini ortaya koyuyor." ifadesi kullanıldı.

Makalede, araştırmada yapılan peyzaj sınıflandırması ve oluşturulan topoğrafik haritanın Antarktika'nın buzul altı peyzajı hakkında yapılacak çalışmalar için önemli bir kılavuz olacağı belirtildi.

Haritanın, gelecekte yapılacak ayrıntılı jeofizik araştırmaların hangi bölgelerde yoğunlaştırılması gerektiği ile buz akışı modellemesi için lüzumlu olan ince ayrıntılar konusunda bilgilendirici olduğu kaydedildi.

Araştırma, "Science" dergisinde yayımlandı.

