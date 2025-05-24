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Teknoloji

Bayraktar KIZILELMA PT-4, AB Kalkışlı Aerodinamik Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla tamamladı

24.05.2025 - Güncelleme : 24.05.2025
Bayraktar KIZILELMA PT-4, AB Kalkışlı Aerodinamik Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla tamamladı

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bayraktar KIZILELMA PT-4'ün, AB Kalkışlı Aerodinamik Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla tamamladığını açıkladı.



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