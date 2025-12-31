Bayraktar KIZILELMA, "gelişmiş avcıya" dönüşeceği KARAT ile buluştu
Bayraktar KIZILELMA, insanlı-insansız hava araçlarının hava muharebesindeki üstünlüğünü artıracak ASELSAN KARAT Kızılötesi Arama ve Takip Sistemi ile testlere başladı.
Ankara
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 2025'in son Bayraktar KIZILELMA uçuşunda ASELSAN KARAT IRST'nin test edildiğini belirtti.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol da paylaşımında her kalkışıyla göklerde iz bırakan Bayraktar KIZILELMA'nın, ASELSAN KARAT ile hava muharebesindeki üstünlüğünü katlayacağını ifade etti.
🚀 KIZILELMA ASELSAN KARAT IRST ile test uçuşu gerçekleştirdi— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) December 31, 2025
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, NSosyal hesabından KIZILELMA'nın ASELSAN KARAT IRST ile test uçuşu gerçekleştirdiği anlara ilişkin paylaşımda bulundu pic.twitter.com/KaxU4cJWqk
Bayraktar KIZILELMA, ASELSAN KARAT ile "insansız jetin" ötesine geçerek "gelişmiş bir avcı uçağına" dönüşecek.
Bayraktar KIZILELMA'nın düşük görünürlüğüne katkı sağlayacak KARAT, düşük radar kesit alanına sahip tehditlerin çoğaldığı muharebe ortamında, yeni nesil hava platformlarına yüksek farkındalık imkanı sağlayacak.
Düşük radar kesit alanına uyumlu tasarıma sahip KARAT, 5. nesil avcı platformlar dahil hava tehditlerini tespit ve takip edebiliyor, hava-hava mühimmatlarını hedefe yönlendirebiliyor.
KARAT, radarların kör kaldığı noktalarda tehditleri ısı imzalarından yakalayacak, hedeflerini fark edilmeden takip edebilecek.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.