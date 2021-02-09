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Bakan Varank gençleri 'Milli Uzay Programı'nı takip etmeye davet etti

Bakan Varank, sosyal medyadan gençlere, "Bu akşam saat 19.00'da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın tanıtacağı Milli Uzay Programı'nda iddialı hedeflerimiz var. Mutlaka takip edin" diye seslendi.

Sefa Şengül   | 09.02.2021
Bakan Varank gençleri 'Milli Uzay Programı'nı takip etmeye davet etti

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gençleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tanıtacağı Milli Uzay Programı'nı takip etmeye çağırdı.

Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, söz konusu programda iddialı hedeflerin yer aldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili gençler, ülkemizin önümüzdeki 10 yılda uzay alanında neleri başarması sizi daha çok heyecanlandırır? Bu akşam saat 19.00'da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın tanıtacağı Milli Uzay Programı'nda iddialı hedeflerimiz var. Mutlaka takip edin."

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