Bakan Varank gençleri 'Milli Uzay Programı'nı takip etmeye davet etti
Bakan Varank, sosyal medyadan gençlere, "Bu akşam saat 19.00'da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın tanıtacağı Milli Uzay Programı'nda iddialı hedeflerimiz var. Mutlaka takip edin" diye seslendi.
Ankara
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gençleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tanıtacağı Milli Uzay Programı'nı takip etmeye çağırdı.
Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, söz konusu programda iddialı hedeflerin yer aldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
Sevgili Gençler,— Mustafa Varank (@varank) February 9, 2021
Ülkemizin önümüzdeki 10 yılda uzay alanında neleri başarması sizi daha çok heyecanlandırır?
Bu akşam saat 19:00’da Sn. Cumhurbaşkanımızın tanıtacağı Milli Uzay Programında iddialı hedeflerimiz var. 🚀
Mutlaka takip edin... 🔭 pic.twitter.com/2lEEglEg7N
"Sevgili gençler, ülkemizin önümüzdeki 10 yılda uzay alanında neleri başarması sizi daha çok heyecanlandırır? Bu akşam saat 19.00'da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın tanıtacağı Milli Uzay Programı'nda iddialı hedeflerimiz var. Mutlaka takip edin."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.