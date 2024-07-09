Dolar
32.88
Euro
35.60
Altın
2,364.95
ETH/USDT
3,069.70
BTC/USDT
57,844.00
BIST 100
10,796.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TUR" ile ABD'nin başkenti Washington'a geldi.-VTR-
logo
Teknoloji

Bakan Mehmet Fatih Kacır'dan "TÜBİTAK Staj Programı" paylaşımı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi'nde öğrencilerin TÜBİTAK Staj Programında yetiştiğini belirtti.

Hülya Ömür Uylaş  | 09.07.2024 - Güncelleme : 09.07.2024
Bakan Mehmet Fatih Kacır'dan "TÜBİTAK Staj Programı" paylaşımı

Ankara

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, Ulusal Staj Programı'nın "stajyer havuzuna" ilişkin paylaşımda bulundu.

Kacır, "Milli Teknoloji Hamlesi'nde yol arkadaşlarımız TÜBİTAK Staj Programında yetişiyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Kacır'ın paylaştığı videoda, staj programına katılan öğrencilerin deneyimlerine yer verilirken, "2023 yılında 834 öğrenciye staj imkanı sağladık. 2024'te ise 1072 stajyer öğrenci almayı hedefliyoruz." bilgisi paylaşıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, Suudi Arabistan'da gözaltına alındığı bildirilen Türk gazeteci hakkında bilgi istedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
Ankara Beypazarı'nda kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu
Bakan Yumaklı'dan "yeşil alanlar azalıyor" iddialarına yanıt
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Gazze'deki muazzam insanlık felaketini görmezden gelemeyiz

Benzer haberler

Bakan Mehmet Fatih Kacır'dan "TÜBİTAK Staj Programı" paylaşımı

Bakan Mehmet Fatih Kacır'dan "TÜBİTAK Staj Programı" paylaşımı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet