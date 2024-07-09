Bakan Mehmet Fatih Kacır'dan "TÜBİTAK Staj Programı" paylaşımı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi'nde öğrencilerin TÜBİTAK Staj Programında yetiştiğini belirtti.
Ankara
Bakan Kacır, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, Ulusal Staj Programı'nın "stajyer havuzuna" ilişkin paylaşımda bulundu.
#MilliTeknolojiHamlesi’nde yol arkadaşlarımız TÜBİTAK Staj Programında yetişiyor. 👨💻👩💻👷🏻♂️👷🏻♀️https://t.co/JVxz1L3O7k pic.twitter.com/mgZZiDRncx— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) July 9, 2024
Kacır, "Milli Teknoloji Hamlesi'nde yol arkadaşlarımız TÜBİTAK Staj Programında yetişiyor." ifadelerini kullandı.
Bakan Kacır'ın paylaştığı videoda, staj programına katılan öğrencilerin deneyimlerine yer verilirken, "2023 yılında 834 öğrenciye staj imkanı sağladık. 2024'te ise 1072 stajyer öğrenci almayı hedefliyoruz." bilgisi paylaşıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.