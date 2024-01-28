Dolar
30.32
Euro
32.94
Altın
2,018.53
ETH/USDT
2,267.40
BTC/USDT
42,176.00
BIST 100
8,346.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor evinde Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos açıklamalarda bulundu.-VTR- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul’da "Hep Otuz Üç Yaşında" gala programında konuşuyor.
logo
Teknoloji, Türkİye Uzayda

Astronot Alper Gezeravcı, Muşlu öğrencilerin "propolis" deneyine başladı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, bugün Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) Muşlu öğrencilerin propolisin etkilerini gözlemlemeyi amaçlayan "PRANET" deneyini gerçekleştirdi.

Zeynep Duyar  | 28.01.2024 - Güncelleme : 28.01.2024
Astronot Alper Gezeravcı, Muşlu öğrencilerin "propolis" deneyine başladı

Ankara

Alınan bilgiye göre, Gezeravcı, ISS'te kalacağı 14 gün boyunca üzerinde çalışacağı 13 deneyi plana uygun şekilde uygulamaya devam ediyor.

Gezeravcı, bugün Muş Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin önerisi olan ve öğretmenleri Birsen Geçer'in proje yöneticisi olduğu Propolisin Antibakteriyel Etkisi (PRANET) deneyini hayata geçirdi.

Propolis, çeşitli rahatsızlıkların tedavisinde yaygın olarak kullanılan, haricen kullanılmasında herhangi yan etkisi bulunmayan bir madde olarak biliniyor.

Deneyle, bilim misyonuyla propolis maddesinin mikro yer çekimi ortamındaki bakteriler üzerindeki etkisi araştırılacak. Kontrol ve deney grupları oluşturularak propolisin antibakteriyel etkisi test edilecek, sonuçların yer çekimli ortam ile benzer sonuçlar verip vermeyeceği karşılaştırılacak.

Öğrenciler TUA'ya kendileri ulaşmıştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Muşlu öğrencilerin deneyinin seçim sürecine dair şu ifadeleri kullanmıştı:

"Biz, mayısta astronot çağrısına haziranda da bir Türk bilim insanının 'bilim misyonu' çerçevesinde ISS'e gönderileceğini ve bu konuda bilimsel deney tekliflerinin TÜBİTAK ve TUA'ya iletilmesi için çağrıya çıktık. Lakin bizim bu daveti göndermediğimiz bir ortaokul öğrenci grubu Muş'tan TUA'ya ulaştı. 'Biz duyduk ki bir Türk vatandaşı ISS'e gidecek ve bilimsel deneyler yapacakmış. Bizim de bir deney teklifimiz var. Acaba bizim deneyimizi de gerçekleştirebilir mi?' dediler. Bu, aslında Türkiye'nin çocuklarının hayallerinin nerelere ulaştığını gösteriyor. Bizi de hakikaten çok mutlu etti. Belki ISS açısından da ilklerden olacaktır. Alper, 13 deneyi her gün kayıtlar tutarak gerçekleştirecek. Dolayısıyla Alper, zannediyorum, ISS'in en çalışkan astronotu olacak."

Bugüne kadar 7 deney hayata geçirdi

Gezeravcı, ISS'ye ulaştığı günden bu yana 7 deneyi hayata geçirdi.

Astronot Gezeravcı, dün ise TÜBİTAK MAM'dan Prof. Dr. İskender Gökalp ve Bakan Yardımcısı Ahmet Yozgatlıgil'in proje yöneticisi olduğu uzay araçlarının itki sistemlerinin daha verimli hale getirilmesini amaçlayan "gMetal" deneyine başladı.

Ayrıca, Tuz Gölü'nde yetişen endemik Schrenkiella Parvula isimli halofit bitkinin uzay ortamına karşı verdiği fizyolojik ve moleküler tepkileri araştıran "EXTREMOPHYTE" deneyini yapan Gezeravcı, gelecekte uzayda yaşayacak yüksek sayıda insanın ihtiyaç duyacağı besinlerin sağlanması ve kapalı yaşam ortamlarındaki çevresel kontrollere destek vermesi için yeni bitkiler geliştirmeye yönelik ilk adım olan "CRISPR-GEM" ve mikroalg türlerinin uzayda yaşam destek sistemlerinde kullanılmalarının mümkün olup olmadığının araştırıldığı "UzMAn" deneylerine de devam ediyor.

Gezeravcı, uzay ortamında alglerin, karbondioksitten oksijen rejenerasyonu, ek gıda temini, su iyileştirme, yaşam destek alanlarında kullanılmasını araştıran "ALGALSPACE" ve uzayda yaşamaya karşı oluşan hayati tepkimelerin "vokal kord" kaynaklı değişimlerle tespiti ve düşük yer çekimsizliğin sebep olduğu rahatsızlıkların ses frekanslarıyla tanımlanmasını sağlayacak "VOKALKORD" deneylerini de sürdürüyor.

"OKSİJEN SATURASYONU" deneyiyle de yapay zeka desteğiyle verilen havanın oksijen seviyesi hesaplanarak düşük yer çekiminin sebep olduğu farklılıklar ve rahatsızlıkların tanımlanması hedefleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası Kara Tesisi Kontrol Merkezi'nde incelemede bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Sözleşmeli Er Evcin'in ailesini ziyaret etti
İstanbul'da Mısır'a yönelik Refah Sınır Kapısı protestosu
İBB Başkan adayı Kurum, Sultangazi'de gençlerle bir araya geldi
Dışişleri Bakanlığı: Bazı ülkelerin UNRWA'ya yardımları durdurmasını endişeyle karşılıyoruz

Benzer haberler

Astronot Alper Gezeravcı, Muşlu öğrencilerin "propolis" deneyine başladı

Astronot Alper Gezeravcı, Muşlu öğrencilerin "propolis" deneyine başladı

Astronot Gezeravcı: Mikro yer çekimi ortamı, bilimsel araştırmalar için çok farklı fırsatlar yaratıyor

İnsanoğlunun uzay macerası 67 yıl önce başladı

Astronot Alper Gezeravcı, bugün "gMetal" deneyini yaptı

Astronot Alper Gezeravcı, bugün "gMetal" deneyini yaptı
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'dan, uzayda "TEKNOFEST pozu"

Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'dan, uzayda "TEKNOFEST pozu"
Bakan Kacır, astronot Gezeravcı ile görüşmesi sonrası değerlendirmelerde bulundu

Bakan Kacır, astronot Gezeravcı ile görüşmesi sonrası değerlendirmelerde bulundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet