'Askeri kabiliyetlerin gelişimi teknolojiyle doğrudan bağlantılı'

Fotoğraf: AA/Volkan Furuncu

ANKARA

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, askeri kabiliyetlerin ve ülke güvenliğine dair stratejilerin gelişiminin teknolojiyle doğrudan bağlantılı olduğunu belirterek, "Stratejik, ekonomik ve teknolojik öngörü yetisi bir arada kullanıldığı zaman modern ihtiyaçlara yanıt verebilen bir savunma kapasitesinin inşası da mümkün olur." dedi.

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin Teknolojik Düşünce Merkezi (STM Thinktech) tarafından düzenlenen "Terörle Mücadelede Yeni Oyuncu: Yapay Zeka" paneli, Sheraton Otel Ankara'da gerçekleştirildi.

Demir, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin hem bölgesel hem de küresel ölçekte, savunma sanayisi alanında önemli bir güç olduğunu söyledi.

Yapay zekanın, artan ilgi ve giderek genişleyen uygulama alanlarıyla yalnızca bilim adamlarının konuştuğu bir konu olmaktan çıktığını, ülkeleri ve dolayısıyla tüm insanlığı ilgilendiren bir tartışma konusuna dönüştüğünü ifade eden Demir, şöyle konuştu:

"Askeri kabiliyetlerin ve ülke güvenliğine dair stratejilerin gelişimi teknolojiyle doğrudan bağlantılıdır. Stratejik, ekonomik ve teknolojik öngörü yetisi bir arada kullanıldığı zaman modern ihtiyaçlara yanıt verebilen bir savunma kapasitesinin inşası da mümkün olur. Bu açıdan bakıldığında STM, ThinkTech Düşünce Merkezi ile Türkiye'nin savunma gücüne ve ülke güvenliğine yönelik öngörülere önemli bir katkı sunacaktır."

Demir, yapay zekanın başlıca özelliklerinin, hızlı karar alabilmek, kendini iyileştirme, öngörü yapabilme, özerklik, yenilenme, başarım, eğitim, keşif ve istihbarat olduğuna işaret ederek, bu konudaki çalışmaların önem taşıdığını dile getirdi.

Yapay zekada ulusal stratejinin belirlenmesi noktasında altyapı çalışmaları yapma sürecinde olduklarını anlatan Demir, şöyle devam etti:

"Büyük veriyi alıp, simülasyon programları geliştirildiğinde olaylar gerçekleşmeden önce yüzlerce, binlerce benzer olay çeşitli parametreleri değiştirilerek görülebiliyor. Bu konuda Havelsan ve STM'nin çalışmaları var. Büyük veri de bu konuda çok önemli. Yapay zekada büyük verinin nasıl analiz edileceği, hangi yöntemlerle harekete geçirileceğiyle ilgili yüzlerce yöntem oluşturulabiliyor. Donanım kısmının da gözden kaçırılmaması gerektiğini düşünüyorum."

Demir, yapay zekada eğitim, insan kaynağı, simülasyon ortamlarının oluşturulması, donanım, yazılım birlikteliğinin iyi analiz edilmesi konularının önemine dikkati çekerek, bunların gündemlerinde yer aldığını bildirdi.





DerinGÖRÜ önce Cumhurbaşkanlığında kullanılacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) Başkanı Prof. Dr. Hacı Ali Mantar da Yüz Tanıma ve Akıllı Turnike Sistemi'ni (DerinGÖRÜ) kullanacak ilk yerin Cumhurbaşkanlığı olacağını söyledi.

BİLGEM tarafından geliştirilen yapay zeka tabanlı DerinGÖRÜ'nün sağlayacağı katkılara dikkati çeken Mantar, "İlgili bir kurumun isteği üzerine bunu analiz ettik, testini yaptık. 50 dolarlık bir cihazla istenilen kartları kopyalayabiliyorsunuz ve o turnikeyi geçebiliyorsunuz. Bunun üzerine bizim daha önce elektronik kimlikler için geliştirdiğimiz işletim sistemimiz vardı, bu işletim sistemini devreye alıyoruz. Şu anda BİLGEM'de uygulanan diğer kurumlarımızda da uygulanacak prototiplerini yaptık, çalışıyor. Tüm Türkiye'ye yaygınlaştırılabilecek bir potansiyele sahip. Bunu kullanacak ilk yer de Cumhurbaşkanlığı olacak." diye konuştu.

Bu sistemde kullanılacak akıllı kartların başkaları tarafından kullanımını engellemek için de sisteme yüz tanıma özelliğinin entegre edildiğini dile getiren Mantar, sistemde hiçbir yavaşlama olmadan bu özelliğin eş zamanlı çalışarak turnikeden geçişlere izin verdiğini anlattı.

Mantar, sistemin 1 aya kadar TÜBİTAK'ta ve birçok kamu kurumunda uygulanabilecek durumda olacağını ve teknoloji transferi yapıldığında ticari bir kurum tarafından yaygınlaştırılabileceğini kaydetti.





"Yapay zeka stratejisini 2019'da yayımlayacağız"

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç da yapay zekanın dijitalleşmeyle artan verileri analiz etmede kullanılan bir araç olduğunu söyledi.

Terörle mücadele konusunda lojistiğin önemine işaret eden Koç, "Yapay zekayı arka planda kullanarak hangi ürünün nerede olacağını daha önceden test etmek ve simülasyonunu yapmak uygulama açısından çok faydalı olacak." ifadesini kullandı.

Koç, tüm paydaşlarla birlikte çalışmalarını sürdürdükleri, Türkiye'nin "Yapay Zeka Strateji Belgesi"ni de 2019'da yayımlayacaklarını bildirdi.

Muhabir: Sevgi Ceren Gökkoyun,Göksel Yıldırım