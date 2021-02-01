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Bilim Teknoloji

ASELSAN'ın kent güvenliği yönetim sistemleri yaygınlaşıyor

Emniyetin 18 ilde kullanılan izleme ve yönetim sistemleri ilave görüntüleme noktaları eklenerek genişletilecek.

Göksel Yıldırım   | 01.02.2021
ASELSAN'ın kent güvenliği yönetim sistemleri yaygınlaşıyor

Ankara

ASELSAN tarafından emniyet güçlerinin kullanımına sunulan kent güvenliği yönetim ve plaka tanıma sistemleri yaygınlaşıyor, sistemlere yeni kabiliyetler ekleniyor.

ASELSAN, Emniyet Genel Müdürlüğünün ilave ihtiyaçlarını karşılamak üzere 2020'nin son gününde Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Kent Güvenliği Yönetim Sistemleri ve Plaka Tanıma Sistemi Projesi (KGYS ve PTS) kapsamında "Ek Talep Paketi-5" için 308,7 milyon liralık sözleşme imzaladı.

Alınan bilgiye göre, sözleşme ile Ulaşım, Güvenlik, Enerji, Otomasyon ve Sağlık Sistemleri (UGES) Sektör Başkanlığı tarafından emniyet ekiplerine kentlerin güvenliğinin artırılması ve operasyonel faaliyetlerin hızlandırılması amaçlı ürünler ile video analizlerin devreye alınacağı donanımlar teslim edilecek.

Proje kapsamında 18 ildeki izleme ve yönetim sistemleri ilave görüntüleme noktaları eklenerek genişletilecek. Genişleme kapsamında tasarımı güncellenmiş yeni nesil 4K çözünürlükte sabit ve hareketli kameralar kullanıma sunulacak.

İlave olarak proje kapsamında 10 ilde emniyet güçlerinin uzak mesafe gece görüş kabiliyetlerini artırmaya yönelik soğutmalı (Dragon-Eye) ve soğutmasız multisensör termal kameraların teslimatları yapılacak.

Proje kapsamında, emniyet birimlerinin ihtiyacına binaen, terörle mücadele, asayiş ve güvenliğe katkı sağlamak amacıyla Türkiye’nin tüm il ve ilçelerinde KGYS ve PTS'nin kurulumları gerçekleştiriliyor ve okullarda güvenli eğitim ortamının tesis edilmesi amacıyla çevre görüntüleme sistemlerinin kurulumları yapılıyor.

Milli olarak geliştirilen yazılımlar ile tüm sistemlerin tek bir merkezden yönetilmesi yeteneği de Emniyet Genel Müdürlüğüne kazandırıldı. Projeyle bugüne kadar teslimatı yapılan binlerce kamera ve plaka tanıma sistemi emniyet güçleri tarafından etkin şekilde kullanılıyor.

ASELSAN'ın söz konusu sistemleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) de kullanımına sundu. Projeye, CCTV ve PTS içeren KGYS'lerin KKTC'ye kurulması dahil edildi.

Uluslararası hareketliliği etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını koşullarına rağmen KKTC’ye sistemlerin teslimatları başarıyla gerçekleştirildi.

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