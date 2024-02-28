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Teknoloji

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında sözleşme imzalandı

ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Yakın Hava Savunma Sistemleri tedarikine ilişkin sözleşme imzalandı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 28.02.2024 - Güncelleme : 28.02.2024
ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında sözleşme imzalandı

İstanbul

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Yakın Hava Savunma Sistemleri tedarikine ilişkin 82 milyon avro tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamındaki teslimatlar 2024-2027 yıllarında gerçekleştirilecektir."

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