ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında sözleşme imzalandı
ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Yakın Hava Savunma Sistemleri tedarikine ilişkin sözleşme imzalandı.
İstanbul
ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:
"ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Yakın Hava Savunma Sistemleri tedarikine ilişkin 82 milyon avro tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamındaki teslimatlar 2024-2027 yıllarında gerçekleştirilecektir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.