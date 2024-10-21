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Teknoloji

ASELSAN, Azerbaycan'ın kara yollarını akıllı ölçüm sistemleriyle donatıyor

ASELSAN, Azerbaycan kara yollarını Türk milli üretimi Yüksek Hızda Ağırlık Ölçüm Sistemleriyle donatıyor.

Ruslan Rehimov  | 21.10.2024 - Güncelleme : 21.10.2024
ASELSAN, Azerbaycan'ın kara yollarını akıllı ölçüm sistemleriyle donatıyor Fotoğraf: Resul Rehimov - AA

Bakü

Bağımsızlığının ilk yıllarından beri Azerbaycan'da faaliyet gösteren ASELSAN, burada hem savunma sanayisi hem de sivil alanlar için projeler üretiyor.

ASELSAN'ın son dönemde Azerbaycan'da kurduğu yüksek hızda ağırlık ölçüm sistemleri teknolojisi, taşımacılıkta maliyet tasarrufu sağlayarak, verimli ve çevre dostu bir uygulama olarak dikkati çekiyor.

Kara yollarında kurulan Yüksek Hızda Ağırlık Ölçüm Sistemleri ile araçlar durma veya yavaşlama ihtiyacı olmadan istasyonlardan geçtiğinde hız, plaka, ağırlık, en, boy, yükseklik, araç tipi, aks sayısı bilgileri ölçülüp kaydediliyor.

Bu sistem sayesinde araçlar otoyol boyunca durmaksızın, normal seyir hızlarında giderken elektronik olarak tartılıyor. Daha önce ağır vasıtaların durup, dakikalarca kuyrukta sıra bekleyip sonra teraziye çıktığı süreç artık hiç yavaşlamadan gerçekleşiyor. Böylece sürücüler bu süreci hissetmiyor.

ASELSAN'ın Yüksek Hızda Ağırlık Ölçüm Sistemleri Azerbaycan'da 6 istasyonda devreye alındı ve yıl sonuna kadar 17 istasyonda faaliyete geçecek. Azerbaycan'da yakın dönemde toplam 51 istasyon kurulması planlanıyor.

Yılda yaklaşık 52 milyon manat tasarruf edilecek

ASELSAN Bakü Genel Müdürü Özgür Kürüm, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Azerbaycan kara yollarının son 1 yılda ASELSAN'ın uyguladığı teknolojiler sayesinde daha hızlı, daha verimli ve daha çevre dostu hale geldiğini söyledi.

Kürüm, Yüksek Hızda Ağırlık Ölçüm Sistemleri sayesinde araçların geleneksel yöntemlerin aksine ağırlık ölçümü için durmadan, yavaşlamadan ve normal seyir hızlarını koruyarak plaka tanıma, ağırlık tespiti, araç tespiti araç sınıflandırma gibi işlemlere tabi tutulduğunu bildirdi.

Yüksek Hızda Ağırlık Ölçüm Sistemlerinin ASELSAN tarafından yerli ve milli olarak geliştirildiğini belirten Kürüm, "Bu sistem, inanılmaz verimlilik sağlıyor. (Bakü'yü Rusya sınırına bağlayan) M1 kara yolunda yıllık ortalama 75 bin saat zaman ile 450 bin litre yakıt tasarrufu sağlanıyor. M1 kara yolundaki istasyonlar sayesinde yılda yaklaşık 1200 ton karbon emisyonu önlenmiş olacak. Bu da yılda 48 bin ağacın temizleyebileceği miktara denk geliyor." diye konuştu.

Kürüm, limit aşımı olan araçların yol açtığı ekstra yol bakım masraflarının bu sistem sayesinde yüzde 50 azaltılmış olacağını belirterek, "M1 kara yolunda yılda yaklaşık 15 milyon manat (9 milyon dolar) milli servetin israfı önlenmiş olacak. Toplamda 2 fazda gerçekleştireceğiz projemizi. Azerbaycan'ın tüm sathına yayılmış 51 istasyonla yılda yaklaşık 52 milyon manat (30 milyon dolar) milli servetten tasarruf edilmiş olacak." dedi.

Azerbaycan'ın 11-22 Kasım'da BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'na (COP 29) ev sahipliği yapacağını hatırlatan Kürüm, karbon emisyonunun önlenmesiyle ilgili faaliyetler düşünüldüğünde Yüksek Hızda Ağırlık Ölçüm Sistemlerinin kritik rol üstleneceğini ifade etti.


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