Dolar
34.12
Euro
38.05
Altın
2,636.20
ETH/USDT
2,638.70
BTC/USDT
63,609.00
BIST 100
10,058.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

Araştırmaya göre, insan kalbi uzayda sadece bir ay geçirdikten sonra yaşlanma belirtileri gösteriyor

ABD'de yapılan bir araştırmada, uzayda sadece bir ay geçiren insanın kalbinin yaşlanma eğilimleri gösterdiği ortaya çıktı.

Mehmet Alaca  | 24.09.2024 - Güncelleme : 24.09.2024
Araştırmaya göre, insan kalbi uzayda sadece bir ay geçirdikten sonra yaşlanma belirtileri gösteriyor

Ankara

ABD'de bir takım bilim insanı tarafından yapılan araştırma, uzay uçuşunun insan kalbi üzerindeki zararlı etkilerini ve "yaşlandırıcı" yanlarını ortaya koyuyor.

Araştırma kapsamında 30 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) tasarımlanmış kalp dokusu gönderildi. Doku setlerinden oluşan tasarlanmış sisteme ise "çip-kalp" adı verildi.

Araştırmacılar, istasyondaki dokuların kasılma ve atış düzenlerini gerçek zamanlı izlemek için sensörler kullandı. Karşılaştırma için ise Dünya'daki başka doku örneği setleri izlendi.

"Çip-kalp" istasyonda 12 gün geçirdikten sonra dokuların kasılma gücü neredeyse yarı yarıya azalırken, Dünya'daki dokuların kasılma gücünün nispeten sabit kaldığı gözlendi. Söz konusu zayıflama dünyaya döndükten sonraki 9 günde dahi halen belirgin biçimde izlendi.

Doku ritimleri de düzensizleşiyor

Uzayda dokuların ritimlerinin de zamanla daha düzensiz hale geldiği ve her atım arasındaki süre 19'uncu günde beş kattan fazla arttığı da araştırmaya yansıdı.

Ancak bu düzensizliğin Dünya'ya döndükten sonra ortadan kalktığı kaydedildi.

Araştırmanın sonucunda uzayda sadece bir ay geçiren insanların kalp dokusunun zayıfladığı, kalp atış ritminin düzensizleştiği ve kalbin yaşlanma etkisini taklit eden moleküler ve genetik değişimlere uğradığı ifade edildi.

Ayrıca, mikro yerçekiminin uzayda vakit geçiren astronotların vücuduna zarar verebildiği ve bu durumun düzensiz kalp atışı gibi kardiyovasküler değişiklikleri yol açabildiği ortaya çıktı.

Araştırma "The Proceedings of the National Academy of Sciences" adlı dergide yayımlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Gelecek yıl bu zamanlar ülkemizde artık 20 ila 30 arası bir enflasyon olacak
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, BM Genel Kurulu'na ilişkin paylaşım
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu" açılışında konuştu
Bakan Tunç: Kamu vicdanında rahatsızlık oluşturan olumsuz durumların önüne geçecek somut adımları atmaya devam edeceğiz
Emine Erdoğan'dan Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'na ilişkin paylaşım

Benzer haberler

Araştırmaya göre, insan kalbi uzayda sadece bir ay geçirdikten sonra yaşlanma belirtileri gösteriyor

Araştırmaya göre, insan kalbi uzayda sadece bir ay geçirdikten sonra yaşlanma belirtileri gösteriyor

İzmir'de 12 yaşındaki Ayşe'nin kalbindeki 10 santimlik kitle ameliyatla çıkarıldı

Balıkesir'de prematüre doğan bebek İstanbul'dan gelen kalp cerrahının operasyonuyla sağlığına kavuştu

Kalbindeki delik 43 yıl sonra kapatıldı

Kalbindeki delik 43 yıl sonra kapatıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet