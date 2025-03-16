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Teknoloji

Araştırmacılara göre kara delikler, madde ve zamanı evrene geri salan beyaz deliklere dönüşebilir

İngiltere'den araştırmacılar, kara deliklerin madde ve zamanı evrene geri salan beyaz deliklere dönüşebileceğini bildirdi.

Aynur Şeyma Asan  | 16.03.2025 - Güncelleme : 16.03.2025
Araştırmacılara göre kara delikler, madde ve zamanı evrene geri salan beyaz deliklere dönüşebilir

Ankara

Sheffield Üniversitesinde görevli araştırmacılar, iki boyutlu yüzey şeklinde, basitleştirilmiş teorik "Planar Kara Delik Modeli" ile zaman-karanlık enerji bağlantısını inceledi.

Kuantum mekaniği yasalarını kullanan araştırmacılar, kara delik tekilliğinin yerini uzay ve zamanın sona ermediği büyük kuantum dalgalanmalarının nasıl aldığını gösterdi.

Araştırmacılar, kara deliklerin beyaz deliklere dönüşerek madde ve zamanı evrene geri salabileceklerini, böylelikle uzay ve zamanın beyaz delik adı verilen yeni aşamaya geçtiğini, kullandıkları modelin, kara delik ve değişimlerini inceleme konusunda önemli olduğunu belirtti.

Araştırmacılardan Steffen Gielen, bu senaryoda teorik olarak kara delikte seyahat eden kişinin beyaz delikten ortaya çıkabileceğine, zaman ve uzayla ilgili bilinenlerin değişebileceğine dikkati çekti.

Kara delik, büyük kütleli yıldızların süpernova patlamasıyla ölmesi sonucu oluşan, bilinen en sıkışık (kompakt) gök cismi.

Kara deliklerin zaman dahil her şeyi yuttuğu düşünülürken beyaz deliklerin ise tam tersi hareketle madde, enerji ve zamanı evrene geri bıraktığı teorize ediliyor.

Araştırmanın sonuçları, "Physical Review Letters" adlı dergide yayımlandı.

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