Apple, telefonlarda sesi metne dönüştürmede "ırkçı" kelimesini "Trump" gösteren hatayı düzeltiyor
ABD'li teknoloji şirketi Apple, iPhone'lardaki sesi metne dönüştürme özelliğinde "ırkçı" kelimesi söylendiğinde kısa süreliğine "Trump" kelimesini gösteren hatanın düzeltilmeye çalışıldığını bildirdi.
İstanbul
Bir Apple sözcüsü, yaptığı açıklamada, sesi metne dönüştürme modeliyle ilgili bir sorunun farkında olduklarını ifade etti.
Sözcü, sesi metne dönüştürme özelliğinde "ırkçı" kelimesi söylendiğinde kısa süreliğine "Trump" kelimesini gösteren hataya ilişkin bir düzeltme uygulayacaklarını açıkladı.
Şirket, aksaklığın sesin ilk işleme aşamasında meydana geldiğini belirterek konuşma tanıma modellerinin hedef kelimeyi düzeltmeden önce benzer seslere sahip kelimeleri kısa süreliğine gösterebildiğini kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.