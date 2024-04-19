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Teknoloji

Apple, Meta'nın WhatsApp ve Threads uygulamalarını Çin mağazasından kaldırdı

Dünyada yaygın kullanılan birçok sosyal medya ve mesaj uygulamasına Çin ana karasında erişim engeli bulunuyor.

Emre Aytekin  | 19.04.2024 - Güncelleme : 19.04.2024
Apple, Meta'nın WhatsApp ve Threads uygulamalarını Çin mağazasından kaldırdı

Pekin

Amerikan teknoloji şirketi Apple, Çin'deki internet düzenlemeleri ve erişim yasaklarına uyum doğrultusunda Meta'nın mesaj ve sosyal medya aplikasyonları WhatsApp ve Threads'i ülkedeki yerel uygulama mağazasından kaldırdı.

Çin'deki mobil uygulama mağazasında yapılan aramada Amerikan şirketi Meta'nın WhatsApp ve Threads aplikasyonlarına ulaşılamıyor.

Wall Street Journal gazetesinin daha önce yayımladığı haberde Çinli otoritelerin Apple'a "ulusal güvenlik" nedeniyle iki uygulamanın kaldırılması talimatını verdikleri bildirilmişti.

Apple yetkilileri, gazeteye yaptıkları açıklamada, "Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin yasalarına, hemfikir olmasak da uymak zorundayız." ifadesini kullanmıştı.

Bloomberg de daha önce yayımladığı haberde sosyal mesaj uygulamaları Telegram ve Signal'in de Apple'ın Çin mağazasından kaldırıldığını duyurmuştu.

Bu sosyal medya uygulamalarına Çin ana karasında halihazırda erişim engeli bulunuyor ancak kullanıcılar, VPN hizmetleri aracılığıyla istisnai erişim sağlayabiliyor.

Çin'deki en son internet düzenlemesiyle tüm mobil uygulamaların yerel lisansa sahip olmaları ve ana karaya kayıtlı alan adıyla yerel sunucudan hizmet sağlamaları şartı getirilmişti.

Çin'de uygulama hizmeti verecek şirketlerin "İnternet Bilgi Sağlayıcısı" lisansı edinmelerinin yanı sıra ülkedeki sansür politikası ve veri transferi kuralları ile standartlarına uymaları bekleniyor.

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