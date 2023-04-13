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Teknoloji

Amazon üretken yapay zeka yarışına dahil oluyor

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un Web Hizmetleri birimi (AWS) diğer şirketlerin kendi sohbet robotlarını ve yapay zeka destekli ürünler oluşturma hizmetlerini geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlayan yeni teknolojilerini duyurdu.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 13.04.2023 - Güncelleme : 13.04.2023
Amazon üretken yapay zeka yarışına dahil oluyor

New York

AWS'den yapılan duyuruda, yapay zeka (AI) ve makine öğreniminin, 20 yılı aşkın bir süredir Amazon'un odak noktası olduğuna işaret edilerek, müşterilerin işlerinde üretken yapay zekayı kullanmasını kolay ve pratik hale getirecek yenilikler açıklandı.

Üretken yapay zekanın, konuşmalar, hikayeler, resimler, videolar ve müzik dahil olmak üzere yeni içerik ve fikirler oluşturabilen bir AI türü olduğu belirtilen duyuruda, bunun da makine öğrenimi modelleriyle desteklendiği kaydedildi.

Duyuruda, OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT'nin dikkati çeken ilk geniş üretken yapay zeka deneyimi olduğu anımsatılarak, temel modellerle üretken AI uygulamaları oluşturmanın ve ölçeklendirmenin bir yolu olan "Amazon Bedrock" ve "Amazon Titan" modelleri tanıtıldı.

Bedrock'ın müşterilerin temel modelleri kullanarak üretken AI tabanlı uygulamalar oluşturmasının ve ölçeklendirmesinin "en kolay yolu" olduğu ifade edilen duyuruda, uygulamanın metin ve görüntüler için bir dizi güçlü temel modele erişim yeteneği sunacağı bildirildi.

Duyuruda, daha geniş çapta kullanıma sunmadan önce Amazon'un yeni Titan temel modellerinin birkaç müşteri ile deneneceği aktarılırken, başlangıçta iki Titan modelinin olacağı belirtildi.

Bunların ilkinde özetleme, metin oluşturma, sınıflandırma, açık uçlu soru-cevap ve bilgi çıkarma gibi görevler için üretken büyük dil modellerinin olacağı kaydedilen duyuruda, diğerinin ise metin girdilerini metnin anlamını içeren sayısal temsillere çeviren bir gömülü model olacağı ifade edildi.

Microsoft, yapay zeka atılımlarını hızlandırmak için, yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI ile ortaklık yapmıştı.

Google'ın ana kuruluşu Alphabet de ChatGPT'ye rakip olabilecek "Bard" ismini verdiği yeni teknolojisini tanıtmıştı.

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