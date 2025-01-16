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Teknoloji

Alman Welt gazetesi milli uydu Fergani FGN-100-d1'e geniş yer ayırdı

Alman Welt gazetesi, Fergani Uzay tarafından milli olarak geliştirilen Türkiye'nin en büyük uydusu FGN-100-d1'in uzaya fırlatılmasına geniş yer ayırdı.

Cüneyt Karadağ  | 16.01.2025 - Güncelleme : 16.01.2025
Alman Welt gazetesi milli uydu Fergani FGN-100-d1'e geniş yer ayırdı

Berlin

"Avrupa'nın filosundan üç katı büyüklüğünde mi?" başlıklı analiz haberde, ABD'nin Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden uzaya fırlatılan uydu ile Türkiye'nin kendi navigasyon uydu ağını kurmayı planladığı belirtildi.

Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bağımsız bir Türk navigasyon uydu ağı kurmayı planladığı belirtilerek, bunun ABD'nin GPS, Avrupa'nın Galileo, Rusya'nın Glonass, Çin'in BeiDou ve Japonya'nın QZSS ağlarının bir rakibi veya tamamlayıcısı olacağı vurgulandı.

Türkiye için bir sonraki adımın savunma ve havacılık sanayisinin yanı sıra uzayda daha fazla egemenlik kazanmak, ürün yelpazesini genişletmek ve ihracatçı bir ülke konumuna gelmek olduğu aktarılan haberde, Türkiye'nin bunu insansız hava araçlarında başardığı dile getirildi.

Fergani Uzay'ın, drone üreticisi Baykar grubuna ait olduğu aktarılan haberde, Baykar'ın ürettiği insansız hava araçlarının Ukrayna'da Rus tanklarına karşı önemli başarılar kazandığı ifade edildi.

Haberde, Türkiye'nin uzay planının iddialı olduğunun ve bu konuda şimdiden büyük ilerlemeler kaydettiğinin altı çizilerek, NATO üyesi Türkiye'nin uzay çalışmalarının askeri uzmanlar tarafından yakından izlendiği belirtildi.

Günde 15 kez dünya turu atacak

Fergani mühendislerinin uzmanlığıyla tamamen milli imkanlarla geliştirilen FGN-100-d1 uydusu, Alçak Dünya Yörüngesi'nde (LEO) yaklaşık 510 kilometre irtifada ve Güneş Eşzamanlı Yörüngede (SSO) görev yapacak. Milli uydu yörüngede 7,6 km/saniye hızla hareket ederek bir günde yaklaşık 15 kez dünya turu atacak.

Üç yedekli uçuş bilgisayarına sahip olan FGN-100-d1 uydusunun, yörüngede operasyon, telemetri-telekomut haberleşmesi, konumlandırma ve faydalı yük iletişim kabiliyetlerini başarıyla test etmesi amaçlanıyor.

Fergani Uzay mühendislik ekibi, geliştirme sürecinde görev kritik aviyonik ekipmanlarının, yerli yazılım entegrasyonunun, yeşil itki teknolojisine sahip motorun, yapısal tasarım çalışmalarının testlerini başarıyla gerçekleştirdi.

Proje kapsamında Türkiye'nin uzay ekosistemi ve uzay teknolojilerinde güçlü bir şekilde ileri taşınması hedefleniyor.


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