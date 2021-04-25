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AKSUNGUR SİHA ilk kez attığı KGK-SİHA-82 ile hedefi başarıyla vurdu

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AKSUNGUR SİHA'nın, ilk kez attığı 340 kilogram ağırlığındaki KGK-SİHA-82 ile 30 kilometre menzildeki hedefi başarıyla vurduğunu bildirdi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 25.04.2021
AKSUNGUR SİHA ilk kez attığı KGK-SİHA-82 ile hedefi başarıyla vurdu

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, SİHA'ların yeni mühimmat test atışlarıyla güçlendiğini ifade etti.

Kararlılıkla yollarına devam ettiklerini belirten Demir, şunları kaydetti:

"AKSUNGUR SİHA, ilk kez attığı 340 kilogram ağırlığındaki KGK-SİHA-82 ile 30 kilometre menzildeki hedefi başarıyla vurdu. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), TÜBİTAK SAGE ve emeği geçenleri tebrik ediyorum."

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AKSUNGUR SİHA ilk kez attığı KGK-SİHA-82 ile hedefi başarıyla vurdu

AKSUNGUR SİHA ilk kez attığı KGK-SİHA-82 ile hedefi başarıyla vurdu