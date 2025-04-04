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Teknoloji, Yapay zeka

Afrikalı liderler kıta için yapay zeka fonu oluşturmak istiyor

Afrika'da ilk defa "Afrika Küresel Yapay Zeka Zirvesi" düzenlendi.

Saadet Firdevs Aparı Bayram  | 04.04.2025 - Güncelleme : 04.04.2025
Afrikalı liderler kıta için yapay zeka fonu oluşturmak istiyor

İstanbul

"Yapay Zeka ve Afrika'nın Demografik Kazancı" temasıyla bu yıl ilk defa gerçekleştirilen zirve, Ruanda'nın başkenti Kigali'de dün başladı.

Ulusal basındaki haberlere göre zirve, aralarında Afrikalı liderler, teknoloji şirketleri, yatırımcılar, akademisyenler ve araştırmacıların da bulunduğu binden fazla katılımcıyı bir araya getirdi.

Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, kıtasal entegrasyon çağrısında bulunarak, "Afrika, bir kez daha geride kalmayı göze alamaz." dedi.

Afrika'nın yapay zeka alanında geleceğini güvence altına alması için dijital altyapı, iş gücü geliştirme ve kıtasal entegrasyon alanlarında stratejik yatırımlara ihtiyaç duyduğunu dile getiren Kagame, yapay zeka konusunda uyum sağlama, işbirliği ve rekabetin kıtanın faydasına olacağını vurguladı.

Kagame, yapay zekanın siyaseti, diplomasiyi ya da işbirliğini etkilemesine izin vermeden, işbirliği yoluyla dünyaya fayda sağlayacak şekilde yönlendirilebileceğini söyledi.

Ruanda İnovasyon, Bilişim ve İletişim Teknolojileri Bakanı Paula Ingabire de zirve sonucunda gerçekleşmesini bekledikleri en önemli şeyin kıta çapında yapay zeka fonunun oluşturulması olduğunu dile getirdi.

Afrika Küresel Yapay Zeka Zirvesi, bugün düzenlenecek oturumlarla sona erecek.

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