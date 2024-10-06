Dolar
34.27
Euro
37.66
Altın
2,653.50
ETH/USDT
2,428.70
BTC/USDT
62,106.00
BIST 100
9,109.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze'de 365 gündür devam eden soykırımın yıl dönümü dolayısıyla Ankara’da Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştiriliyor Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı işgal ve soykırıma karşı Müslüman alimler ve farklı inançlara mensup din adamları ile "Barışa çağrı" konulu ortak basın toplantısı düzenliyor TEKNOFEST 2024, Adana Şakirpaşa Havalimanında son gün etkinlikleriyle devam ediyor İsrail’in Gazze'de sürdürdüğü soykırımının yıl dönümü dolayısıyla Ankara’da Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştiriliyor.-VTR-
logo
Teknoloji

Afet, yangın ve arama kurtarma eğitimleri sanal ortama taşınıyor

Hayrat İnsani Yardım Derneği, kendi imkanlarıyla hazırladığı yazılımla afet, yangın ve arama kurtarma eğitimi almak isteyenlerin bu eğitimleri sanal ortamda alabilmelerine imkan tanımaya çalışıyor.

Muzaffer Çağlıyaner  | 06.10.2024 - Güncelleme : 06.10.2024
Afet, yangın ve arama kurtarma eğitimleri sanal ortama taşınıyor Fotoğraf: Muzaffer Çağlıyaner/AA

Adana

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu festival, Adana Havalimanı'nda devam ediyor.

Festivale katılan Hayrat İnsani Yardım Derneği de afet ve arama kurtarma eğitimlerinin sanal ortamda verilebilmesini sağlamak adına hazırladığı yazılımı tanıtıyor.

İlk etapta hazırlanan sanal gerçeklik programında, yangın çeşitleri ve yangına hangi yangın tüpüyle müdahale edileceği hakkında uygulamalı eğitim veriliyor.

Derneğin arama kurtarma sorumlusu Arif Emre Camuzcu, hazırladıkları sanal eğitim programıyla insanları afetlere karşı hazırlamak istediklerini söyledi.

AFAD ile işbirliğinde faaliyetlerini sürdürdüklerini anlatan Camuzcu, "Sahada eğitim almak, gönüllüler açısından meşakkatli bir iş. Yani insanlar mesaisinden feragat ederek AFAD'a gelip bu eğitimi almak zorunda. Bunu yaparken çok zorluk yaşanıyor, hem AFAD hem bizim açımızdan genel bir problem zaten bu. Sanal bir ortamda bu eğitimleri vererek bu problemin önüne geçebileceğimizi düşündük." diye konuştu.

İlk uygulama yangınlar üzerine

Camuzcu, yazılımı, derneğin teknoloji biriminin geliştirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İlk etaptaki uygulamamız yangın üzerine. Yangınları nasıl söndürebiliriz, yangın çeşitleri nelerdir, yangın tüpü nasıl kullanılır gibi konuları ele aldık. Bunu daha da geliştireceğiz. AFAD'ın diğer eğitimlerine de bunu uyarlamayı planlıyoruz. İleriki seviyelerde diğer eğitim modellerine yönelerek ve gönüllülük sistemlerini de sistemin içine katarak daha aktif hale getirme planlamalarımız var. Yani isteyenler, istediği vakitte bu eğitimi alarak sisteme dahil olabilecek. Bu sistemle afet bilinci gelişmiş, afet bilinci olan bir vatandaş olacak, asıl amacımız bu, çünkü afetler ülkesinde yaşıyoruz. Her an her türlü afet olabiliyor. Bizim buna karşı önlemimizi alıp bilinçlenerek, hazır bir vaziyette bulunmamız gerekiyor."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Gösteri Bölüğü, TEKNOFEST'te gösteri yaptı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Şiddetin karanlık gölgesini, kadınların üzerinden kaldıracağız
Muğla'da çıkan yangında 2 hektar makilik ve tarım alanı zarar gördü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un işgalden kurtuluşunun 101. yıl dönümü törenine mesaj gönderdi
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Gösteri Bölüğü, TEKNOFEST'te gösteri yaptı

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Gösteri Bölüğü, TEKNOFEST'te gösteri yaptı

Zonguldak'ta "model uydu" geliştiren üniversiteliler TEKNOFEST ödülüyle gururlandı

Lise öğrencilerinden "insansız kutup hava aracı"

Öğrencilerin doğal yangın söndürücü projesine TEKNOFEST'ten ödül

Öğrencilerin doğal yangın söndürücü projesine TEKNOFEST'ten ödül
Lise öğrencisi, taşınabilir hava ölçüm cihazıyla TEKNOFEST'te birincilik ödülü kazandı

Lise öğrencisi, taşınabilir hava ölçüm cihazıyla TEKNOFEST'te birincilik ödülü kazandı
Bakanlar Kacır ve Bak, TEKNOFEST dron yarışları alanını ziyaret etti

Bakanlar Kacır ve Bak, TEKNOFEST dron yarışları alanını ziyaret etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet