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Teknoloji

ABD Siber Güvenlik Ajansı: Gelişmekte olan teknolojiler 21. yüzyılın en tehlikeli silahları olabilir

ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı Direktörü Jen Easterly, siber ve yapay zeka gibi alanlarda gelişen teknolojilerin 21. yüzyılın en tehlikeli silahları haline gelebileceğini söyledi.

Saadet Firdevs Aparı  | 07.04.2023 - Güncelleme : 07.04.2023
ABD Siber Güvenlik Ajansı: Gelişmekte olan teknolojiler 21. yüzyılın en tehlikeli silahları olabilir

Ankara

Bernama'nın haberine göre, Washington'daki düşünce kuruluşu Atlantic Council'in düzenlediği programda konuşan Easterly, siber teknolojilerin, genetik mühendisliğinin ve biyoteknolojilerin potansiyel silah haline getirilmesini risk olarak nitelendirdi.

Easterly, "Bence bu (gelişmekte olan teknolojiler) bu yüzyılda ele alacağımız en büyük sorun. Geçen yüzyılın en güçlü silahı, nükleer silahlardı. Bunlar ise bu yüzyılın en güçlü teknolojileri ve belki de silahları. Bunları güvenli ve etkili bir şekilde kullanabilecek yasal veya düzenleyici sistemlere sahip değiliz. Bu, yakın zamanda çözmemiz gereken bir şey." ifadelerini kullandı.

Çin, İran ve Rusya gibi ülkelerin altyapıyı, ABD'nin yapmayacağı şekillerde kullanmaya istekli olduğunu söyleyen Easterly, "Gelişmekte olan teknolojiler, 21. yüzyılın en tehlikeli silahları olabilir." diye konuştu.

Easterly, dünyanın uygun yasal engeller ve düzenlemeler olmadan yapay zeka gibi teknolojilerde ilerlediğini belirterek, yetkililerin bu tür teknolojilerin ne kadar hızlı geliştiğinin, teröristler, siber suçlular ve düşman ülkeler gibi kötü niyetli aktörlerin bu yetenekleri nasıl kullanabileceklerini düşünmediklerine dikkati çekti.

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