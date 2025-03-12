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Teknoloji, Yapay zeka

AB, 6 yapay zeka fabrikası daha kuruyor

Avrupa Birliği'ne (AB) bağlı girişim, yeni kurulacak 6 yapay zeka fabrikasına, Almanya, Fransa, Polonya, Avusturya, Slovenya ve Bulgaristan'ın ev sahipliği yapacağını belirtti.

Ata Ufuk Şeker  | 12.03.2025 - Güncelleme : 12.03.2025
AB, 6 yapay zeka fabrikası daha kuruyor

Brüksel

Avrupa'da süper bilgi işlem teknolojileri ve uygulamalarını geliştirmeyi hedefleyen Lüksemburg merkezli Avrupa Yüksek Performanslı Hesaplama Ortaklık Girişimi (Euro HPC), AB'de inovasyona katkı sağlamak üzere yapay zeka fabrikaları kurulacak 6 yeni yerin belirlendiğini açıkladı.

Açıklamada, "Avusturya, Bulgaristan, Fransa, Almanya, Polonya ve Slovenya, yaklaşık 485 milyon avroluk ulusal ve AB yatırımıyla desteklenen yeni yapay zeka fabrikalarına ev sahipliği yapacak." ifadesi kullanıldı.

Yapay zeka fabrikalarının, bu alandaki girişimler ile küçük ve orta ölçekli işletmelere ayrıcalıklı erişim sunacağı kaydedilen açıklamada, fabrikaların yapay zeka alanında büyümeyi ve etkili ölçeklendirmeyi teşvik edeceği belirtildi.

Açıklamada, Euro HPC'nin aralık ayında ilk yapay zeka fabrikaları için Finlandiya, Almanya, Yunanistan, İtalya, Lüksemburg, İspanya ve İsveç olmak üzere 7 yer seçtiği ifade edilerek, ilave 6 yapay zeka fabrikasının gelecek yıl konuşlandırılmasının planlandığı, bunların Avrupa genelinde yapay zeka alanında birbirine bağlı bir ağı ortaya çıkaracağı kaydedildi.

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