Dolar
14.75
Euro
16.11
Altın
1,986.17
ETH/USDT
2,555.50
BTC/USDT
38,674.00
BIST 100
2,053.85
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Anadolu Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişinde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor
logo
Teknoloji

1. Yapay Zeka Zirvesi 'AI [Tomorrow Summit]' kapsamında ödül töreni düzenlendi

1. Yapay Zeka Zirvesi "AI [Tomorrow Summit]" kapsamında düzenlenen törende 17 kategorideki ödüller sahiplerini buldu.

Mehmet Fatih Erdoğdu   | 11.03.2022
1. Yapay Zeka Zirvesi 'AI [Tomorrow Summit]' kapsamında ödül töreni düzenlendi

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Ağustos 2021'de açıklanan "Türkiye Yapay Zeka Stratejileri"ni desteklemek amacıyla, yapay zekaya ilişkin kamu, özel sektör, akademi ve girişimcilik dünyasında farkındalık oluşturmak üzere planlanan 1. Yapay Zeka Zirvesi "AI [Tomorrow Summit]" kapsamında ödül töreni düzenlendi.

Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleştirilen törende 17 kategorideki ödüller, çevrim içi ortamda sahiplerine takdim edildi.

Ödül alan kişi ve kurumlar ile kategorileri şöyle:

Sektöründe Fark Yaratanlar

GSM: TURKCELL

E-Market: Getir

E-Yemek: Yemek Sepeti

E-Pazar: Hepsiburada

Dijital Bankacılık: Akbank

Geleceğe Değer Katan Projeler

Sürdürülebilirlik: Cerebrum Tech

CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi Ödülü: MULTINET UP

Jüri ödülleri-Geleceğe İlham Verenler

Kültür Sanat: Besteci Mehmet Ünal

ARGE: GRI-ZU 263 Uzay Takımı

Toplumsal Fayda: Mustafa Özhan Kalaç

Sosyal Medya: WEBTEKNO

Podcast: Teknoseyir: Murat Pekcan ve Levent Gamsız

Girişimcilik: Mehveş Altay

TV programı: NTV-Teknohayat: Ahmet Can

İnovasyon Ödülü: TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş

Kamu Dijital Dönüşüm Lideri: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç

Özel Ödül:

Cahit Arf Özel Ödülü: Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca: Kovid-19 toplumsal hayatı tehdit eden bir olay olmaktan önemli ölçüde çıktı
Türkiye'de 25 bin 401 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 123 kişi hayatını kaybetti
Çin'de 9 milyon nüfuslu Çangçun kenti Kovid-19 vakaları nedeniyle karantinaya alındı
SGK iki yıllık Kovid-19 salgın dönemindeki hizmetlere ilişkin bilgi verdi
Dünyada Kovid-19 kaynaklı ölümlerin, resmi rakamların 3 kat fazlası olabileceği iddia edildi

Benzer haberler

1. Yapay Zeka Zirvesi 'AI [Tomorrow Summit]' kapsamında ödül töreni düzenlendi

1. Yapay Zeka Zirvesi 'AI [Tomorrow Summit]' kapsamında ödül töreni düzenlendi