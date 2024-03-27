Türkoğlu ve Zagklis, 17 Yaş Altı Dünya Kupası'ndaki sporcuların potansiyelinden emin
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ile FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, İstanbul'da düzenlenecek FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nın geleceğin yıldızlarına ev sahipliği yapacağını söyledi.
İstanbul
FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nın Wyndham Grand Levent Otel'de gerçekleştirilen kura çekimi sonrası FIBA Başkanı Şeyh Saud Ali Al Thani, Andreas Zagklis ve Hidayet Türkoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, kendileri için çok anlamlı bir günde olduklarını dile getirerek, "Avrupa ve dünya basketbolundaki önemli kişilerin bu kura çekimine katılması, bizi onurlandırdı. Bu tip organizasyonları devlet katkısıyla yapmak her zaman işimizi kolaylaştırıyor. Cumhurbaşkanımıza bundan dolayı teşekkür ediyorum. Bakanımız da bizi yalnız bırakmadı, ona da şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.
"Geleceğin yıldızları burada olacak"
Gerçekleştirilecek organizasyonla ilgili görüşlerini aktaran Türkoğlu, "FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nın ülkemizde düzenleniyor olması, altyapımız açısından önemli. Geleceğin basketbolu burada şekillenecek. Bizler de bu sürece katkı sağlayabilirsek mutlu oluruz. Geleceğin yıldızları burada olacak. Halkımızın, sporcuları yalnız bırakmayacağını ve tribünleri dolduracağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Türkoğlu, son 5-6 yılda kulüp bazında Türk basketbolunun önemli başarılar elde ettiğini vurgulayarak, "Federasyon olarak her zaman kulüplerimizin yanındayız. Başarılar da kulüplerimize aittir. İnşallah bu sene de ülkemize kupalar gelir. Böylelikle dünyanın en büyük liglerinden biri olduğumuzu gösteririz. Buradan tekrar kulüplerimizi başarılarından dolayı kutluyorum. Önümüzdeki 2-3 hafta çok heyecanlı. Umarım istediğimiz kupalar gelir ve Avrupa'da zirveye giden yolu takip ederiz." değerlendirmesinde bulundu.
Genç basketbolcularla ilgili görüşlerini de aktaran Türkoğlu, şunları kaydetti:
"Umarım gençlerimiz, bizden daha başarılı olur. Umarım milli formayı en iyi şekilde temsil ederler. Biz hala eski takım arkadaşlarımızla bu tarz organizasyonlarda geçmişe gidiyoruz. Yaşadığımız heyecanı, sevinci ve ağladığımız süreçleri hatırlamaya çalışıyoruz. Yönetici olarak da bu imkanları gençlere kazandırmak istiyoruz. Onlar da milli takımda olmayı hak ediyor. Biz de tecrübelerimizle bu ortamları daha sağlıklı geçirmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Kulüplerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu arkadaşlarımız, ilk olarak kulüpte oynama şansını elde ediyor. Bütün kredi kulüplerimizindir. Onlara bu süreçte faydalı olmak bizi mutlu eder. Bu organizasyonlarda başarılı olurlarsa kariyerleri daha da anlamlı olacaktır."
Zagklis: "Bu turnuva gençlerin gelişimi için çok önemli"
FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis ise TBF'ye ev sahipliği yaptığı için teşekkür ederek, şunları söyledi:
"Bu organizasyon, 2017 yılından beri yapılan 10 organizasyondan daha büyük. Organizasyon, Türkiye Cumhuriyeti ve federasyon tarafından desteklenen çok önemli bir projenin geliştirilmesine de denk geliyor. Basketbol Gelişim Merkezi, türünün tek örneği ve Türk basketbolunun geleceği için çok önemli olacak. Aynı zamanda Hidayet Türkoğlu'nun liderliği olmadan da böyle bir proje gerçekleşemezdi. Bu turnuva gençlerin gelişimi için çok önemli. Şunun da sözünü veriyorum, temmuz ayında İstanbul'a gelecek bu genç adamlar, herkesi şaşırtacak bir seviyede basketbol oynayacak. Bugünün gençleri daha hızlı, büyük ve güçlü. Çok büyük potansiyel sergiliyorlar. Gelecek için hakikaten önemli oyuncular olacaklar. FIBA'nın üst organizasyonlarında ve NBA'de bu oyuncuları görüp '2024'te ben bu oyuncuları izledim.' diyeceğiz."
FIBA Başkanı Şeyh Saud Ali Al Thani de turnuvaya katılacak takımlara başarılar dileyerek, "İyi bir kura çekimi oldu. Eminim ki Türkiye harika bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Çok güzel bir organizasyon olacak. İyi olan kazansın." ifadelerini kullandı.
"NCAA'in bir anda ortaya çıkıp kafaları karıştıran işlere girmesi bizi de rahatsız ediyor"
Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) giden oyuncular için kulüplerin belli miktarda ödemeler aldığını hatırlatan Hidayet Türkoğlu, "Belli bir emek verildikten sonra kulübe de bir şekilde destek sağlanıyor. Ancak kolej anlamında yaşanan bir süreç var. Genç yaşta belli bir noktaya kadar getirildikten sonra çocukların koleje gitmesi, kulüplerin motivasyonunu olumsuz anlamda etkiliyor. Bu konuyu daha iyi noktaya nasıl getiririz diye çalışmalarımız sürüyor. NCAA'in bir anda ortaya çıkıp kafaları karıştıran işlere girmesi bizi de rahatsız ediyor. Oyuncuların NBA'e gitmesini, kulüpler başta olmak üzere herkes ister. Ancak oyuncuların koleje gidip, kulüplerin bundan bir menfaat elde edememesi onları sıkıntıya sokuyor. Yapacağımız görüşmelerle bu süreç daha doğru bir yola girecektir. Kimse bundan memnun değil." ifadelerini kullandı.
Hidayet Türkoğlu, Avrupa basketbolundaki yoğun maç temposuyla ilgili gelen soru üzerine ise "NBA'de ve milli takımda 12 ayın 11'ini 15-16 yıl oynamış biri olarak bunun sporcu açısından yorucu olduğunu söyleyebilirim. Ancak yaşadığınız heyecan, bazen o yorgunluğu unutmanıza neden olabiliyor. Dünyada basketbol ve ekonominin gelişmesinden dolayı bütün kadrolar artık çok donanımlı ve güçlü. Avrupa'daki seyahatler biraz yorucu olabiliyor. Avrupa'da kulüplerin de güçlenmesiyle bunun da daha iyi noktaya geldiğini görüyoruz. Haftada neredeyse üç maç noktasına gelindi. Bu konuda başı çeken her zaman NBA olmuştur. Bazen 5 gecede 4 maç oynadığımız süreçler oluyordu. Ancak Avrupa'nın artık kadro genişliği ve oyuncu kalitesi olarak bu dengeyi yakaladığını düşünüyorum." diye konuştu.
Zagklis: "Genç oyuncuların en üst seviyede oynamalarını sağlamaya çalışıyoruz"
Zagklis, genç oyuncuların gelişimi için önemli bir bütçe ayırdıklarını ifade etti.
Genç basketbolcuların gelişimini sağlamak için FIBA bünyesindeki üye federasyonlarla iş birliği halinde olduklarını kaydeden Zagklis, "Avrupa basketbolunda bir piramit sistemimiz var. Genç oyuncuların en üst seviyede oynamalarını sağlamaya çalışıyoruz. Kulüplerin ve oyuncuların ücretlerini hak ettikleri boyutta almalarını ve ücretlendirme sisteminin doğru şekilde çalışmasını amaçlıyoruz. Genç oyuncuların gelişimi için çok önemli bütçe ayrıldığını söylemeliyim. NBA, dünyanın en önde gelen basketbol ligi. Transfer sürecinde kulüplerin hak ettiği paraları alabilmeleri ve oyuncuların doğru koşullarda bu liglere gidebilmeleri için çeşitli anlaşmalar yapılması gerekiyor. NBA ve NCAA temsilcileriyle görüşmeler yapıyoruz. Yakından takip ettiğimiz bu konunun ele alınması gereken bir sorun olduğunu eklemek isterim. Bir yandan da kapıların oyunculara kapanmayacağı şekilde çözüm bulunması gerek." değerlendirmesinde bulundu.
Garbajosa: "Basketbol Gelişim Merkezi, artık bitme aşamasında olan olağanüstü bir merkez"
Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerine inşa edilen gelişim merkezinin genç yeteneklerin yetişmesi açısından önemli olduğunu vurgulayan FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa ise "Basketbol Gelişim Merkezi, artık bitme aşamasında olan olağanüstü bir merkez. Hem FIBA hem de FIBA Avrupa'nın takviminde çok önemli organizasyonlar gerçekleştiriliyor. Bir takvim yılında 16 organizasyonun gerçekleştirilmesi söz konusu. Bu çerçevede de çok büyük yoğunluk yaşıyoruz. FIBA Avrupa olarak özel çalışmalar yapıyoruz. Basketbola ciddi yatırımlar yapılıyor. FIBA'dan aldığımız destek çok önemli. En son yapılan genel kurul toplantısında da bu desteğin artırılarak sürdürüleceğine dair karar çıkması bizim için sevindirici." şeklinde konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.