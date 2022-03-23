TOFAŞ, FIBA Şampiyonlar Liginde çeyrek finale yükseldi

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Spor, Basketbol

TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Liginde çeyrek finale yükseldi

TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu'ndaki 6. ve son maçında İspanya ekibi BAXI Manresa'ya 85-70 yenildi.

Doğa Kırmızıoğlu, Ercan Çakar   | 23.03.2022
TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Liginde çeyrek finale yükseldi

Ankara

Manresa bölgesindeki Nou Congost Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi savunma yaparak başlayan ev sahibi ekip, ilk çeyreğini 19-9 önde kapattığı mücadelenin devre arasına ise 39-27 üstünlükle girdi.

İkinci yarıda da aradaki skor farkını koruyan BAXI Manresa, üçüncü periyodunu 59-51 üstünlükle geçtiği karşılaşmayı 85-70 kazandı.

Maçın en skorer oyuncusu, 23 sayı üreten TOFAŞ'lı Elgin Cook oldu.

4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle TOFAŞ, averaj farkıyla grubunu ikinci sırada tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.

Darüşşafaka organizasyona veda etti

Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu 6'ncı ve son maçında İtalya'nın Nutribullet Treviso ekibini deplasmanda 85-81 yendi.

Treviso kentindeki Palaverde Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 22-19 önde tamamlayan Darüşşafaka, soyunma odasına da 44-34 üstün gitti.

İkinci yarıya da iyi başlayan yeşil-siyahlı takım, üçüncü periyodunu 64-49 önde bitirdiği müsabakadan 85-81 galip ayrıldı.

Grubunu 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle tamamlayan Darüşşafaka, averajla üçüncü sırada yer alarak organizasyona veda etti.


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