Dolar
39.11
Euro
44.48
Altın
3,311.96
ETH/USDT
2,692.80
BTC/USDT
108,437.00
BIST 100
9,209.03
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM’de "Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin açıklamalarda bulunuyor. DRON - Türkiye’nin ilk Yüzer Üretim Tesisi Osman Gazi, İstanbul Boğazı’ndan geçiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz Millet Bahçesi’nde "İstanbul’un Fethi’nin 572. Yılı Kutlamaları ve Millet Bahçeleri Açılış Töreni"ne katılıyor
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

THY Avrupa Ligi'nin 20 takımla oynanması önerisi kabul edildi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 2025-2026 sezonundan itibaren 20 takımla oynanması önerisi kabul edildi.

Selçuk Buğra Gökalp  | 29.05.2025 - Güncelleme : 29.05.2025
THY Avrupa Ligi'nin 20 takımla oynanması önerisi kabul edildi

Ankara

Avrupa Ligi'nden yapılan açıklamada, Ticari Varlıklar Kurulunun, yeni sezondan itibaren ligdeki takım sayısının 18'den 20'ye çıkarılma önerisini onayladığı bildirildi.

Açıklamada önerinin nihai onay için genel kurula sunulacağı ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı aktarıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hafta sonu yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak
RTÜK, yayın ihlali yapan 4 kanala ceza verdi
İzmir'de ormanlık alanlara girişler 5 ay süreyle yasaklandı
Güngören'de gazetecilere saldıran 2 şüpheli tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünü kutladı

Benzer haberler

THY Avrupa Ligi'nin 20 takımla oynanması önerisi kabul edildi

THY Avrupa Ligi'nin 20 takımla oynanması önerisi kabul edildi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet