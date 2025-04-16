THY Avrupa Ligi play-off etabında Fenerbahçe Beko'nun rakibi Paris Basketbol oldu
THY Avrupa Ligi'nde play-off'ta mücadele edecek Fenerbahçe Beko'nun rakibi, play-in etabında Real Madrid'i deplasmanda 81-73 mağlup eden Paris Basketbol oldu.
İstanbul
Paris Basketbol, İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Movistar Arena'daki maçın ilk periyodunu 27-22 önde kapattı. Devre arasına 46-36 önde giren Fransa ekibi, üçüncü periyodu da 62-58 üstün bitirdi.
Son periyotta hata yapmayan Paris Basketbol, Real Madrid'i 81-73 mağlup ederek THY Avrupa Ligi'nin play-off etabında Fenerbahçe Beko'yla eşleşti.
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Bayern Münih, play-off'a katılmak için Real Madrid ile karşılaşacak
Almanya temsilcisi Bayern Münih ise THY Avrupa Ligi play-in etabında konuk ettiği Sırbistan ekibi Kızılyıldız'ı uzatmalara giden maçta 97-93 mağlup ederek Real Madrid ile eşleşti.
Ev sahibi ekip, Almanya'nın Münih kentindeki SAP Garden'da oynanan maçın ilk çeyreğini 23-21 geride tamamladı. Soyunma odasına da 46-39 mağlup giden Bayern Münih, üçüncü çeyrekte toparlandı ve son periyoda 71-61 üstün girdi.
Almanya temsilcisi, son çeyreğin 84-84 beraberlikle bitmesinin ardından uzatmalara giden karşılaşmayı 97-93 kazandı.
Bu sonuçla play-in etabında bir maç daha oynamaya hak kazanan Bayern Münih, play-off'a katılmak için 18 Nisan Cuma günü Paris Basketbol'a yenilen Real Madrid'e konuk olacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.