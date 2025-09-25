Dolar
Spor, Basketbol

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, yarın AA Spor Masası'nın canlı yayınına katılacak

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, yarın Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin sorularını yanıtlayacak.

Mehmet Fatih Duman  | 25.09.2025 - Güncelleme : 25.09.2025
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, yarın AA Spor Masası'nın canlı yayınına katılacak

İstanbul

Anadolu Ajansının İstanbul'daki Uluslararası Haber Merkezi'nde Spor Masası programının saat 15.00'te canlı yayın konuğu olacak Hidayet Türkoğlu, gündemdeki konu başlıklarına ilişkin değerlendirmede bulunacak.

Türkoğlu'nun açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, NSosyal (@aa__spor) ve X hesaplarından da (@aa_spor), (@AACanli) anlık takip edilebilecek.


