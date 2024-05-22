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Basketbol, Dünyadan Spor

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Almanya'da polis tarafından tartaklandığını söyledi

Ergin Ataman, "Bizi koruması gereken polisin beni itmesi sonucunda yere düştüm." dedi.

Emre Doğan  | 22.05.2024 - Güncelleme : 22.05.2024
Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Almanya'da polis tarafından tartaklandığını söyledi

İstanbul

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonu için Almanya'nın başkenti Berlin'e gelen Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'un başantrenörü Ergin Ataman, polis tarafından tartaklandığını belirtti.

Ataman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Konaklayacağımız otele girerken ilk önce Fenerbahçe taraftarının saldırısına uğradım. Daha sonra ailemle asansöre binerken bizi koruması gereken polisin beni itmesi sonucunda yere düştüm. Beni tartakladı. Bu olayın görüntüleri ve şahitleri var. Cumhurbaşkanlığımıza, Dışişleri Bakanlığımıza ve Berlin Büyükelçiliğimize haber verdik. Sağ olsun ilgileniyorlar. Şu an lobide bekliyoruz. Odaya çıkmamıza izin vermiyorlar." ifadelerini kullandı.

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