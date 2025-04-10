Panathinaikos AKTOR, yıldız basketbolcusu Kendrick Nunn'ın sözleşmesini uzattı
Türk başantrenörü Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos AKTOR, ABD'li yıldız oyuncusu Kendrick Nunn'ın sözleşmesini 3 yıl uzattı.
Ankara
Yunan kulübünden yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki oyun kurucuyla 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Panathinaikos AKTOR'un geçen sezon THY Avrupa Ligi şampiyonluğunda başrol oynayan Nunn, bu sezon ise 20.8 sayı ortalamayla ligin en skorer oyuncusu durumunda bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.