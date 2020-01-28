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NBA'de Rockets forması giyen Gordon 50 sayıyla kariyer rekoru kırdı

NBA'de Utah Jazz'ı 126-117 yenen Houston Rockets'ta oynayan Eric Gordon, attığı 50 sayıyla kariyer rekoru kırdı.

Hüseyin Burak Demirer   | 28.01.2020
NBA'de Rockets forması giyen Gordon 50 sayıyla kariyer rekoru kırdı

Ankara

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA)  6 maçla devam edildi. Rockets, all-star oyuncuları James Harden ve Russell Westbrook'tan yoksun sahaya çıktığı Jazz deplasmanından 126-117 galip ayrıldı.

Rockets'ı galibiyete, 50 sayıyla kariyer rekorunu kıran Eric Gordon taşıdı. Danuel House 21 sayı, 11 ribaunt, Austin Rivers 21 sayıyla mücadele etti.

Jazz'da Donovan Mitchell'ın 36, Bojan Bogdanovic'in 30 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Cavaliers yenilgi serisini sonlandırdı

Cleveland Cavaliers, konuk olduğu Detroit Pistons'ı 115-100 yenerek 7 karşılaşma sonra kazandı.

Cavaliers'ta Collin Sexton 23 sayı, 5 asist, Kevin Love 20 sayı, 7 ribaunt ve Tristan Thompson 17 sayı, 11 ribauntla oynadı. Cedi Osman ise 7 sayı, 5 ribaunt, 4 asistlik katkıda bulundu.

Sonuçlar

Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers: 100-115

Miami Heat-Orlando Magic: 113-92

Minnesota Timberwolves-Sacramento Kings: 129-133 (uzatmada)

Chicago Bulls-San Antonio Spurs: 110-109

Oklahoma City Thunder-Dallas Mavericks: 97-107

Utah Jazz-Houston Rockets: 117-126

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