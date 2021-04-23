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NBA'de Mavericks, Lakers'ı Luka Doncic'in etkili oyunuyla yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde Dallas Mavericks, Luka Doncic'in 30 sayı kaydettiği mücadelede Los Angeles Lakers'ı 115-110 mağlup etti.

Abdulkadir Karakaya   | 23.04.2021
NBA'de Mavericks, Lakers'ı Luka Doncic'in etkili oyunuyla yendi

İstanbul

NBA'e 6 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda play-off'a kalma mücadelesi veren ekiplerden Mavericks, Lakers'ı yenerek sezonun 32. galibiyetini aldı.

Altı oyuncunun çift haneli skor ürettiği Mavericks'te Luka Doncic 30 sayı, 8 asist, Kristaps Porzingis ise 19 sayı, 6 ribauntluk katkı sağladı.

Lakers'ta Dennis Schröder'in 25 sayı, 13 asistlik "double-double"ı ile Kentavious Caldwell-Pope'un 29 sayısı kazanmak için yeterli olmadı. Sakatlığının ardından yaklaşık 2,5 ay sonra parkelere dönün Anthony Davis, 17 dakika süre aldı ve 4 sayı, 4 ribaunt kaydetti.

76ers'tan üst üste 3. mağlubiyet

Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers, Furkan Korkmaz'ın ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle forma giymediği maçta Milwaukee Bucks'a 124-117 yenildi.

Giannis Antetokounmpo 27 sayı, 16 ribauntla Bucks'ın 36. galibiyetinde önemli pay sahibi olurken, Khris Middleton 24 sayı, 5 asist, Bobby Portis 23 sayı, 5 ribauntluk katkı verdi.

Üst üste 3. kez kaybeden 76ers'ta Joel Embiid 24 sayı, 3 ribaunt, Shake Milton 20 sayı, 4 asist, Tobias Harris de 18 sayı 6 asistlik performans sergiledi.

Sonuçlar

Orlando Magic-New Orleans Pelicans: 100-135

Boston Celtics-Phoenix Suns: 99-86

Milwaukee Bucks-Philadelphia 76ers: 124-117

San Antonio Spurs-Detroit Pistons: 106-91

Chicago Bulls-Charlotte Hornets: 108-91

Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers: 115-110


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