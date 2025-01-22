Dolar
35.65
Euro
37.12
Altın
2,750.46
ETH/USDT
3,287.40
BTC/USDT
104,952.00
BIST 100
9,992.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yangın felaketinin yaşandığı Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel’in önünden yayındayız Bolu Kartalkaya'daki yangın çıkan Grand Kartal Otel dronla havadan görüntülendi
logo
Spor, Basketbol

NBA'de Lakers kazandı, LeBron James bir kez daha tarihe geçti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James, Washington Wizards'a karşı 111-88 kazanılan maçta yaptığı "triple-double" ile bir kez daha tarihe geçti.

Mutlu Demirtaştan  | 22.01.2025 - Güncelleme : 22.01.2025
NBA'de Lakers kazandı, LeBron James bir kez daha tarihe geçti

İstanbul

NBA'de 5 maç yapıldı. Wizards'ı ağırlayan Lakers, LeBron James'in 21 sayı, 10 ribaunt, 13 asist ve Anthony Davis'in 29 sayı, 16 ribauntluk performanslarıyla sezonun 23. galibiyetine ulaştı.

LeBron James (40 yaş, 23 gün), Karl Malone'un ardından NBA tarihinde 40 yaşından sonra "triple-double" yapan ikinci oyuncu oldu.

James, bu sezon 9, kariyerinde 121. kez "triple-double"lık performans sergiledi.

Ayrıca 2 bin 309 top çalmaya ulaşan tecrübeli basketbolcu, Scottie Pippen'ı (2 bin 307) geride bırakarak NBA'de tüm zamanların top çalma istatistiğinde 7. sıraya yükseldi.

Üst üste 11 olmak üzere 36. yenilgisini yaşayan Doğu Konferansı sonuncusu Wizards'ta ise Bilal Coulibaly 17, Jordan Poole ve Corey Kispert 15'er sayı kaydetti.

Adem Bona'dan 3 sayı, 3 ribaunt

Denver Nuggets, milli oyuncu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers'ı 144-109 mağlup etti.

Art arda 3, bu sezon 27. galibiyetini alan Batı Konferansı 4'üncüsü Nuggets'ta Nikola Jokic, 27 sayı, 13 ribaunt, 10 asistle "triple-double" yaptı. Julian Strawther 23 ve Christian Braun ise 20 sayı kaydetti.

Konuk takım 76ers'ta Tyrese Maxey'nin 28 sayı, 10 asist ve Guerschon Yabusele'nin 22 sayılık katkısı, peş peşe 7, sezonun 27. mağlubiyetini engelleyemedi. Adem Bona ise yaklaşık 16 dakika süre aldığı mücadeleyi 3 sayı, 3 ribaunt, 1 asist, 1 top çalma ve 2 blokla tamamladı.

Sonuçlar

Toronto Raptors-Orlando Magic: 109-93

Miami Heat-Portland Trail Blazers: 107-116

Brooklyn Nets-New York Knicks: 95-99

Denver Nuggets-Philadelphia 76ers: 144-109

Los Angeles Lakers-Washington Wizards: 111-88

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
NBA
Bu haberi paylaşın
Sözleşmeli üretimde anlaşmazlıklar arabulucuyla daha hızlı çözülüyor
Türkiye'nin ilk "İklim Kanunu" hazırlanıyor
Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde oteldeki patlamada yaralanan 4 kişiden 1'i taburcu edildi
Edirne ve Kırklareli'nde sis etkili oldu
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

NBA'de Lakers kazandı, LeBron James bir kez daha tarihe geçti

NBA'de Lakers kazandı, LeBron James bir kez daha tarihe geçti

McCollum'un 45 sayısıyla Pelicans'tan üst üste 4. galibiyet

Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Rockets, Trail Blazers'ı yendi

NBA'de Bucks'tan üst üste 3. galibiyet

NBA'de Bucks'tan üst üste 3. galibiyet
James Harden, NBA normal sezonlarında en fazla sayı atan 15. oyuncu oldu

James Harden, NBA normal sezonlarında en fazla sayı atan 15. oyuncu oldu
NBA All-Star taraftar oylamasında Alperen Şengün, 6. sıradaki yerini korudu

NBA All-Star taraftar oylamasında Alperen Şengün, 6. sıradaki yerini korudu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet