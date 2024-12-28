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Spor, Basketbol

NBA'de Alperen Şengün'ün 38 sayısı Rockets'ın galibiyetine yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 38 sayı attığı maçta Minnesota Timberwolves'a 113-112 yenildi.

Mutlu Demirtaştan  | 28.12.2024 - Güncelleme : 28.12.2024
NBA'de Alperen Şengün'ün 38 sayısı Rockets'ın galibiyetine yetmedi

İstanbul

NBA'de 8 maç yapıldı. Rockets'ın Timberwolves'u ağırladığı karşılaşmada etkili bir performans ortaya koyan Alperen, sezonun en yüksek sayısına ulaştı. Yaklaşık 41 dakika süre alan ve "double-double" yapan milli basketbolcu, 38 sayı, 12 ribaunt, 1 asist ve 1 top çalmayla oynadı.

Dört maç sonra kaybederek 10. yenilgisini yaşayan Batı Konferansı üçüncüsü Rockets'ta Amen Thompson 20 ve Fred VanVleet 18 sayıyla mücadele etti.

Sezonun 16. galibiyetini alan Timberwolves'ta Julius Randle 27 sayı, 8 ribaunt, 8 asist ve maçı kazandıran basketi atan Anthony Edwards 24 sayı, 5 ribaunt üretti.

Cavaliers'tan üst üste 6. galibiyet

Cleveland Cavaliers, deplasmanda Denver Nuggets'ı 149-135 mağlup etti.

Art arda 6 olmak üzere 27. galibiyetini alan Cavaliers'ta Donovan Mitchell 33, Evan Mobley 26 ve Darius Garland 25 sayı kaydetti.

Nuggets'ta Nikola Jokic'in 27 sayı, 14 ribaunt, 13 asistlik "triple-double" performansı ve Jamal Murray'nin 27 sayı, 11 asistlik "double-double" katkısı, sezonun 13. mağlubiyetini engelleyemedi.

Sonuçlar

Orlando Magic-New York Knicks: 85-108

Brooklyn Nets-San Antonio Spurs: 87-96

Boston Celtics-Indiana Pacers: 142-105

New Orleans Pelicans-Memphis Grizzlies: 124-132

Houston Rockets-Minnesota Timberwolves: 112-113

Phoenix Suns-Dallas Mavericks: 89-98

Denver Nuggets-Cleveland Cavaliers: 135-149

Los Angeles Clippers-Golden State Warriors: 102-92

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