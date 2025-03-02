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Spor, Basketbol

NBA'de Alperen Şengün'ün 30 sayısı Rockets'ın galibiyetine yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 30 sayı attığı maçta Sacramento Kings'e 113-103 yenildi.

Mutlu Demirtaştan  | 02.03.2025 - Güncelleme : 02.03.2025
NBA'de Alperen Şengün'ün 30 sayısı Rockets'ın galibiyetine yetmedi

İstanbul

NBA'de 6 maç yapıldı. Kings'i konuk eden Rockets'ta yaklaşık 37 dakika süre alarak maçın en skoreri olan Alperen Şengün, 30 sayı, 10 ribaunt, 5 asist ve 1 blokla oynadı.

Sezonun 23. yenilgisini yaşayan Batı Konferansı 5'incisi Rockets'ta Jalen Green 24 ve Tari Eason 14 sayı üretti.

Kings'te ise DeMar DeRozan'ın 21 ve Zach LaVine'ın 20 sayısı, sezonun 31. galibiyetinde önemli rol oynadı. Konuk takımda Domantas Sabonis, maçın başında sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Quentin Grimes'tan 44 sayı

Philadelphia 76ers, sahasında Golden State Warriors'ı 126-119 yenerek 9 maç sonra galip geldi.

Bu sezon 21. galibiyetini alan 76ers'ta Quentin Grimes 44 sayı, 6 ribaunt ve Kelly Oubre Jr 20 sayı kaydetti. Ev sahibi ekipte milli basketbolcu Adem Bona ve sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Joel Embiid forma giymedi.

Warriors'ta ise Stephen Curry'nin 29 sayı, 13 asist ve Quinten Post'un 16 sayı, 9 ribauntluk katkısı, sezonun 28. yenilgisini önleyemedi.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-Washington Wizards: 100-113

Detroit Pistons-Brooklyn Nets: 115-94

Memphis Grizzlies-San Antonio Spurs: 128-130

Houston Rockets-Sacramento Kings: 103-113

Dallas Mavericks-Milwaukee Bucks: 117-132

Philadelphia 76ers-Golden State Warriors: 126-119

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