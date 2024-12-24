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NBA'de Alperen Şengün 16 sayı attı, Rockets üst üste 3. kez kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 16 sayı attığı maçta Charlotte Hornets'ı 114-101 yendi.

Mutlu Demirtaştan  | 24.12.2024 - Güncelleme : 24.12.2024
NBA'de Alperen Şengün 16 sayı attı, Rockets üst üste 3. kez kazandı

İstanbul

NBA'e 14 maçla devam edildi. Rockets'ın Hornets'a konuk olduğu mücadelede yaklaşık 27 dakika süre alan Alperen Şengün, 16 sayı, 8 ribaunt, 4 asist, 1 blokla oynadı.

Art arda 3 olmak üzere 20. galibiyetini alan Batı Konferansı ikincisi Rockets'ta Jabari Smith Jr 21 sayı, 11 ribaunt ve Fred VanVleet 20 sayı, 5 ribaunt, 6 asist üretti.

Hornets'ta Miles Bridges'ın 24 ve LaMelo Ball'un 23 sayısı sezonun 22. mağlubiyetini önleyemedi.

Thunder'dan üst üste 8. galibiyet

Oklahoma City Thunder, sahasında Washington Wizards'ı 123-105 yenerek peş peşe 8, bu sezon 23. galibiyetine ulaştı.

Batı Konferansı lideri Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander, 41 sayı, 9 ribaunt, 3 asist, 3 top çalma, 3 blokla galibiyetin mimarı oldu.

Wizards'ta Jordan Poole'un 31 sayı, 7 asistlik performansı, sezonun 23. yenilgisini engelleyemedi.

Sonuçlar

Philadelphia 76ers-San Antonio Spurs: 111-106

Orlando Magic-Boston Celtics: 108-104

Cleveland Cavaliers-Utah Jazz: 124-113

Charlotte Hornets-Houston Rockets: 101-114

New York Knicks-Toronto Raptors: 139-125

Miami Heat-Brooklyn Nets: 110-95

Atlanta Hawks-Minnesota Timberwolves: 117-104

Oklahoma City Thunder-Washington Wizards: 123-105

Memphis Grizzlies-Los Angeles Clippers: 110-114

Chicago Bulls-Milwaukee Bucks: 91-112

Dallas Mavericks-Portland Trail Blazers: 132-108

Golden State Warriors-Indiana Pacers: 105-111

Denver Nuggets-Phoenix Suns: 117-90

Los Angeles Lakers-Detroit Pistons: 114-117

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