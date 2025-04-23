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NBA play-off'larında Doncic'in 31 sayı attığı maçı kazanan Lakers seriyi 1-1 yaptı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Los Angeles Lakers, Minnesota Timberwolves'u 94-85 yenerek seriyi 1-1'e getirdi.

Mutlu Demirtaştan  | 23.04.2025 - Güncelleme : 23.04.2025
NBA play-off'larında Doncic'in 31 sayı attığı maçı kazanan Lakers seriyi 1-1 yaptı

İstanbul

NBA'de ilk tur play-off'larına 3 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nı üçüncü sırada bitiren Lakers'ın konferans 6'ncısı Timberwolves'u ağırladığı mücadelede Luka Doncic, 31 sayı, 12 ribaunt, 9 asist ve LeBron James 21 sayı, 11 ribaunt, 7 asistle galibiyetin mimarları oldu.

Timberwolves'ta ise Julius Randle'ın 27 sayı, 6 asist ve Anthony Edwards'ın 25 sayı, 6 ribauntluk performansları mağlubiyeti önleyemedi.

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Thunder zorlanmadı

Batı Konferansı'nı zirvede tamamlayan Oklahoma City Thunder, 8. sıradan play-off'lara giren Memphis Grizzlies'i 118-99 mağlup ederek seriyi 2-0'a taşıdı.

Ev sahibi Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 27 sayı, 8 ribaunt, Jalen Williams 24 sayı, 6 ribaunt ve Chet Holmgren 20 sayı, 11 ribauntla oynadı.

Grizzlies'te ise Jaren Jackson Jr'ın 26 sayı, 6 ribaunt ve Ja Morant'in 23 sayı, 6 asistlik katkısı, yenilgiyi engelleyemedi.

Pacers evinde 2'de 2 yaptı

Doğu Konferansı'nı 4. basamakta bitiren Indiana Pacers, 5. sırayı alan Milwaukee Bucks'ı 123-115 yenerek seride 2-0 üstünlük yakaladı.

Pacers'ta Pascal Siakam 24 sayı, 11 ribaunt ve Tyrese Haliburton 21 sayı, 12 asistle mücadele etti.

Konuk takım Bucks'ta ise Giannis Antetokounmpo 34 sayı, 18 ribaunt, 7 asist ve Bobby Portis 28 sayı, 12 ribaunt üretti.

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