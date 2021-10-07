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Dünya, Spor, Basketbol

NBA hazırlık maçında Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks'ı deplasmanda yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde yeni sezon öncesi hazırlık maçında Cleveland Cavaliers, konuk olduğu Atlanta Hawks'ı 99-96 mağlup etti.

Doğa Kırmızıoğlu   | 07.10.2021
NBA hazırlık maçında Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks'ı deplasmanda yendi

Ankara

NBA'de 2021-22 sezonu öncesi 7 hazırlık maçı oynandı.

Cleveland Cavaliers, State Farm Arena'da konuk olduğu Atlanta Hawks'ı son periyottaki başarılı hücum performansıyla 3 sayı farkla yendi.

Cavaliers'ta Collin Sexton 19 sayı, 6 ribaunt, Darius Garland 15 sayı, 7 asist, oyuna sonradan girerek 13 dakika sahada kalan milli basketbolcu Cedi Osman ise 5 sayı, 1 asist ve 1 ribauntla oynadı.

Öne çıkan diğer karşılaşmada Phoenix Suns, özellikle üçüncü çeyrekteki üstün performansıyla Los Angeles Lakers'a sahasında 117-105 üstünlük sağladı.

Suns'a galibiyeti getiren oyuncular, 15 sayı, 5 ribauntla Mikal Bridges, 14 sayı, 11 ribauntla Deandre Ayton ve 13 sayı, 9 ribauntla Jae Crowder oldu.

Hazırlık maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Phoenix Suns-Los Angeles Lakers: 117-105

Detroit Pistons-San Antonio Spurs: 115-105

Atlanta Hawks-Cleveland Cavaliers: 96-99

New Orleans Pelicans-Orlando Magic: 104-86

Dallas Mavericks-Utah Jazz: 111-101

Golden State Warriors-Denver Nuggets: 118-116

Los Angeles Clippers-Sacramento Kings: 98-113


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