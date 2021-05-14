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NBA ekiplerinden Miami Heat, Ömer Faruk Yurtseven ile sözleşme imzaladı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Miami Heat, Türk basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Abdullah Tevge   | 14.05.2021
NBA ekiplerinden Miami Heat, Ömer Faruk Yurtseven ile sözleşme imzaladı

İstanbul

Miami ekibi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Türk basketbolcuyla sözleşme imzalandığını açıkladı.

Geçtiğimiz sezon ABD G-League takımlarından Oklahoma City Blue forması giyen 22 yaşındaki basketbolcu, 14 kez sahada yer aldı. Ortalama 21 dakika takımının formasını terleten oyuncu, 15,2 sayı, 9,3 ribaunt, 1,5 asist ve 1.,6 blok ortalamalarını tutturmuştu.

Ömer Faruk Yurtseven Türkiye'de Fenerbahçe forması giymişti.

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