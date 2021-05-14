NBA ekiplerinden Miami Heat, Ömer Faruk Yurtseven ile sözleşme imzaladı
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Miami Heat, Türk basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'i kadrosuna kattığını duyurdu.
İstanbul
Miami ekibi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Türk basketbolcuyla sözleşme imzalandığını açıkladı.
Geçtiğimiz sezon ABD G-League takımlarından Oklahoma City Blue forması giyen 22 yaşındaki basketbolcu, 14 kez sahada yer aldı. Ortalama 21 dakika takımının formasını terleten oyuncu, 15,2 sayı, 9,3 ribaunt, 1,5 asist ve 1.,6 blok ortalamalarını tutturmuştu.
Ömer Faruk Yurtseven Türkiye'de Fenerbahçe forması giymişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.