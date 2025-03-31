Kadın basketbolunda Fenerbahçe-Beşiktaş yarı final serisi yarın başlayacak

İstanbul
Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu’nda yapılacak maç, saat 18.00'de başlayacak.
Ligde normal sezonu lider tamamlayan sarı-lacivertli takım, çeyrek final serisinde Melikgazi Kayseri Basketbol’u 2-0 geçerek ilk yarı finalist oldu. Normal sezon beşincisi siyah-beyazlılar ise Emlak Konut ile yaptığı çeyrek final serisini 1-0 geri düşmesine rağmen 2-1 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.
Seride 2 galibiyete ulaşan takım finale yükselecek. Serinin ikinci maçı ise 3 Nisan Perşembe günü saat 16.00'da Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.