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Spor, Basketbol

Kadın basketbolunda Fenerbahçe-Beşiktaş yarı final serisi yarın başlayacak

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Opet ile Beşiktaş BOA arasında oynanacak yarı final serisinde ilk maç yarın yapılacak.

Emrah Oktay  | 31.03.2025 - Güncelleme : 31.03.2025
Kadın basketbolunda Fenerbahçe-Beşiktaş yarı final serisi yarın başlayacak

İstanbul

Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu’nda yapılacak maç, saat 18.00'de başlayacak.

Ligde normal sezonu lider tamamlayan sarı-lacivertli takım, çeyrek final serisinde Melikgazi Kayseri Basketbol’u 2-0 geçerek ilk yarı finalist oldu. Normal sezon beşincisi siyah-beyazlılar ise Emlak Konut ile yaptığı çeyrek final serisini 1-0 geri düşmesine rağmen 2-1 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Seride 2 galibiyete ulaşan takım finale yükselecek. Serinin ikinci maçı ise 3 Nisan Perşembe günü saat 16.00'da Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanacak.

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