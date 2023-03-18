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Spor, Basketbol

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi: OGM Ormanspor, deplasmanda Rize Belediyespor'u yendi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu 23. haftasında OGM Ormanspor, deplasmanda Rize Belediyespor'u 75-72 yendi.

Muhittin Sandıkçı  | 18.03.2023 - Güncelleme : 18.03.2023
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi: OGM Ormanspor, deplasmanda Rize Belediyespor'u yendi

Rize

Salon: Yenişehir

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Şeyhmus Melek, Hasan Ok

Rize Belediyespor: Brown 16, Morgan 10, Arzu Asiye Özdemir 5, Benson 20, Sümeyya Özcan 13, Nilay Sena Aral, Deniz Üstün 8

OGM Ormanspor: Kübra Erat 8, Thomas 17, Damla Gezgin 9, Banu Şimşek 5, Gray 24, Jones 8, Sera Özelçi 3, Fatmanur Karakaş 1

1. Periyot: 20-21

Devre: 36-39

3. Periyot: 46-52


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