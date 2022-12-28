Dolar
18.71
Euro
19.86
Altın
1,804.27
ETH/USDT
1,194.90
BTC/USDT
16,596.00
BIST 100
5,345.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol

Galatasaray Nef, Sırp basketbolcu Dusan Ristic'i kadrosuna kattı

Süha Gür   | 28.12.2022
Galatasaray Nef, Sırp basketbolcu Dusan Ristic'i kadrosuna kattı

İstanbul

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, 27 yaşındaki Sırp pivot Dusan Ristic'i kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Nef, 2,13 cm boyundaki uzun oyuncu Dusan Ristic'i kadrosuna ekledi. Son olarak İspanya'nın Fuenlabrada takımının formasını giyen Sırp oyuncu Dusan Ristic'e Galatasaray Nef'e hoş geldin diyor, başarılarla dolu sağlıklı bir sezon diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şentop: EYT düzenlemesinin bir an evvel Meclisimizde de kabul edileceğine inanıyorum
Özel halk otobüsü şoförlerinin üyesi olduğu KATAŞ-SEN'den İBB'ye tepki
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres'le telefonda görüştü
Osmaniye’de köpeğin çocuğa saldırması güvenlik kamerasında
Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nda teknik arıza

Benzer haberler

Galatasaray Nef, Sırp basketbolcu Dusan Ristic'i kadrosuna kattı

Galatasaray Nef, Sırp basketbolcu Dusan Ristic'i kadrosuna kattı

Basketbolda 28. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi kazandı

THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, Maccabi Tel Aviv deplasmanında

NBA'de Luka Doncic 60 sayılık "triple-double" ile tarihe geçti

NBA'de Luka Doncic 60 sayılık "triple-double" ile tarihe geçti
NBA'de gecenin en güzel 10 hareketinden 2'si Alperen Şengün'den

NBA'de gecenin en güzel 10 hareketinden 2'si Alperen Şengün'den
Kadın basketbolunda en büyük kupa sahibini buluyor

Kadın basketbolunda en büyük kupa sahibini buluyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet