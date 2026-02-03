Dolar
43.49
Euro
51.44
Altın
4,920.55
ETH/USDT
2,323.80
BTC/USDT
78,854.00
BIST 100
13,912.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol

Galatasaray MCT Technic, Şampiyonlar Ligi'nde yarın Hapoel Netanel Holon ile karşılaşacak

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu 3. hafta maçında yarın İsrail'in Hapoel Netanel Holon ekibiyle Bulgaristan'da karşı karşıya gelecek.

Metin Arslancan  | 03.02.2026 - Güncelleme : 03.02.2026
Galatasaray MCT Technic, Şampiyonlar Ligi'nde yarın Hapoel Netanel Holon ile karşılaşacak

İstanbul

Bulgaristan'ın Samokov şehrindeki Arena SamElyon'da oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sarı-kırmızılı takım, son 16 turu I Grubu'ndaki ilk 2 maçında 1'er galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.

Hapoel Netanel Holon ise grupta oynadığı 2 müsabakadan da yenilgiyle ayrıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a gitti
Bazı illerde soğuk hava ve kar etkili oluyor
Bolu Dağı'nda kar yağıyor
Kırklareli'nde olumsuz hava şartları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildi
Türkiye ve dünya gündemi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Alperen Şengün: All-Star’a seçilememek hayal kırıklığıydı, eninde sonunda başaracağım

Alperen Şengün: All-Star’a seçilememek hayal kırıklığıydı, eninde sonunda başaracağım

Beşiktaş GAİN, BKT Avrupa Kupası'nda yarın Türk Telekom'u konuk edecek

Galatasaray MCT Technic, Şampiyonlar Ligi'nde yarın Hapoel Netanel Holon ile karşılaşacak

Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde yarın Basket Landes'i konuk edecek

Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde yarın Basket Landes'i konuk edecek
Alperen Şengün 39 sayıyla Rockets'ı galibiyete taşıdı

Alperen Şengün 39 sayıyla Rockets'ı galibiyete taşıdı
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Avrupa Ligi'nde yarın Spar Girona ile karşılaşacak

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Avrupa Ligi'nde yarın Spar Girona ile karşılaşacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet