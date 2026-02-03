Dolar
43.49
Euro
51.44
Altın
4,920.55
ETH/USDT
2,323.80
BTC/USDT
78,854.00
BIST 100
13,912.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol

Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde yarın Basket Landes'i konuk edecek

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi F Grubu'nun 2. tur altıncı ve son maçında yarın Fransa temsilcisi Basket Landes'i ağırlayacak.

Metin Arslancan  | 03.02.2026 - Güncelleme : 03.02.2026
Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde yarın Basket Landes'i konuk edecek

İstanbul

Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Altılı Final'i ve liderliği daha önce garantileyen sarı-lacivertli ekibin grupta 10 galibiyeti, 1 mağlubiyeti bulunuyor.

Basket Landes de 8 galibiyet, 3 yenilgi yaşayarak grubu ikinci sırada bitirmeyi garantiledi.

Fenerbahçe Opet, ikinci turda Fransız temsilcisiyle karşılaştığı ilk mücadeleden 80-61 yenilgiyle ayrılmıştı

Statü

Organizasyonda gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımlar, Altılı Final'i garantileyerek yarı final play-in oynama hakkı kazanacak, 3 ve 4. sıradaki ekipler ise Altılı Final'e kalabilmek için çeyrek final play-in müsabakaları yapacak.

Yarı final play-in müsabakalarını kazanan ekipler, Altılı Final'e doğrudan yarı finalden başlayacak, kaybedenler ise çeyrek finalde yer alacak.

Çeyrek final play-in müsabakalarını kazananlar, Altılı Final'de çeyrek final oynama hakkı elde edecek, kaybedenler ise sezonu kapatacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a gitti
Bazı illerde soğuk hava ve kar etkili oluyor
Bolu Dağı'nda kar yağıyor
Kırklareli'nde olumsuz hava şartları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildi
Türkiye ve dünya gündemi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, Şampiyonlar Ligi'nde Budowlani ile karşılaşacak

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, Şampiyonlar Ligi'nde Budowlani ile karşılaşacak

Alperen Şengün: All-Star’a seçilememek hayal kırıklığıydı, eninde sonunda başaracağım

Beşiktaş GAİN, BKT Avrupa Kupası'nda yarın Türk Telekom'u konuk edecek

Galatasaray MCT Technic, Şampiyonlar Ligi'nde yarın Hapoel Netanel Holon ile karşılaşacak

Galatasaray MCT Technic, Şampiyonlar Ligi'nde yarın Hapoel Netanel Holon ile karşılaşacak
Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde yarın Basket Landes'i konuk edecek

Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde yarın Basket Landes'i konuk edecek
Alperen Şengün 39 sayıyla Rockets'ı galibiyete taşıdı

Alperen Şengün 39 sayıyla Rockets'ı galibiyete taşıdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet